¿Qué es un desequilibrio hormonal, el trastorno que padece Karol G?

La reconocida cantante colombiana Karol G reveló que desde hace varios años padece de una extraña enfermedad que le hace subir de peso rápidamente.

En medio de una entrevista al canal de Youtube Mezcal TV, la artista confirmó que padece de un desequilibrio hormonal que le impide bajar de peso aun cuando siga dietas estrictas y haga ejercicio.

Karol G indicó que la alteración hormonal afecta su sistema endocrino generando constantes cambios físicos y problemas de ánimo.

“Tenía la insulina completamente elevada y tenía la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz. Mi cuerpo no había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”, explicó la cantante.

Pese a sus esfuerzos por mantenerse saludable y en forma, la artista paisa ha sido blanco de críticas por su aspecto físico y su “aparente descuido de su cuerpo” a lo largo de su carrera.

“Al principio me afectaba, porque pensé, qué importa si quiero ser una mujer con curvas. Estaba lidiando con un problema de salud personal y escuchar comentarios fue muy incómodo y molesto”, agregó.

Asimismo, indicó que pese a que ya revelado en varias ocasiones la razón de sus cambios físicos, aún hay personas que “la critican y se burlan de ella”.

“Todavía hay personas que me ven así y algunos hacen comentarios, pero cuando cruzan límites muy fuertes, simplemente los ignoro. ¡No me gusta!”, expresó Karol G.

“De tantas cosas que tengo que preocuparme en mi vida, ya el hecho de que todos aprueben la forma de como a mí me gusta verme, no es una de ellas. Sin embargo, como sé que esto es pan diario para muchos a los que destruyen con comentarios. No se dejen”, recalcó en las últimas semanas la paisa.

De acuerdo con la Facultad de Medicina de la Clínica de Mayo, el sistema endocrino consta de un grupo de glándulas y de órganos que regulan y controlan varias funciones del organismo mediante la producción y la secreción de hormonas.

Las hormonas son sustancias químicas que influyen en la actividad de otra parte del organismo. En esencia, actúan como mensajeros que controlan y coordinan diversas actividades en todo el organismo.

Los trastornos endocrinos incluyen cualquiera de los siguientes:

- Demasiada secreción hormonal (denominado funcionamiento "hiper").

- Muy poca secreción hormonal (denominado funcionamiento "hipo").

Pueden derivarse de un problema en la propia glándula o de que haya un exceso o un defecto de estimulación por parte del eje hipotálamo-hipófisis (interacción de señales hormonales entre el hipotálamo y la hipófisis).