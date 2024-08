Quentin Tarantino insinuó que Alec Baldwin era responsable de la muerte de Halyna Hutchins en el set de la película ‘Rust’

Una nueva polémica rodea a la industria del cine y la televisión, esta vez, los protagonistas son el reconocido director de cine Quentin Tarantino y el actor Alec Baldwin.

Ambos se encuentran en el centro de la polémica luego de que el cineasta insinuara que el actor, de 66 años, sí era culpable por la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, quien falleció durante la grabación de la película ‘Rust’ en octubre de 2021.

Durante su participación en el podcast ‘Club Random’ conducido por Bill Maher, el director de ‘Bastardos sin gloria’ fue consultado sobre el caso que, una vez, conmocionó a todo Hollywood.

Tarantino aseguró que los actores no están exentos de responsabilidad cuando emplean artículos como la pistola que mató a Halyna Hutchins en el set de grabación y la cual era manipulada por Baldwin al momento del incidente.

“Creo que soy lo suficientemente justo al decir que el armero, el tipo que le entrega el arma, es el 90% responsable de todo lo que sucede cuando se trata de esa arma. Pero el actor es el 10% responsable”, explicó.

El cineasta, de 61 años, continuó diciendo que: “El actor es el 10% responsable. ¡Es un arma! Eres un socio en la responsabilidad hasta cierto punto”.

El reconocido director de cine señaló que, al manipular las armas de fuego durante el rodaje, los actores deben de hacer una especie de recorrido para estar familiarizadas con ellas.

“Si siguió todos los pasos que se suponía que debía seguir. Como si el cañón estuviera limpio, te muestran que el cañón está limpio y que no hay nada… encajado allí. De hecho, te muestran el cañón. Y luego te muestran una versión de, 'Aquí están las balas de fogueo y aquí está el arma'. Ahora está lista para funcionar”, puntualizó.

Bill Maher le preguntó si no era mejor no usar armas falsas en el set y luego agregarlas en postproducción, algo a lo que Tarantino respondió que: “Supongo que puedo añadir erecciones digitales a las películas porno, pero ¿quién quiere ver eso? Es emocionante filmar las escenas de fogueo y ver el color naranja, el verdadero fuego naranja, no fuego naranja añadido”.

Para el director de ‘Tiempos violentos’, que de todas las veces que se han disparado en las películas, solo existen dos ejemplos de personas que recibieron una bala por accidente en el set.

“Es un registro bastante bueno”, hizo referencia a la película de Rust de Alec Baldwin y a ‘El Cuervo’, cinta en la que Brandon Lee perdió la vida.

A inicios de este año, la armera de la película ‘Rust’, Hannah Gutierrez Reed, fue condenada a 18 meses de prisión por la muerte de Halyna Hutchins.

Hannah Gutierrez Reed había cargado el revólver con el que Baldwin estaba ensayando en octubre de 2021, cuando el rodaje se convirtió en tragedia en un rancho de Nuevo México luego de que una bala real mató a Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.

La jueza del caso Mary Marlowe Sommer argumentó contra la supervisora de armería durante el juicio: "Usted era la armera, la que se interponía entre un arma segura y un arma que podía matar a alguien. Solo usted convirtió un arma segura en un arma letal”.

También se determinó que Gutierrez, de 26 años, fue responsable de que hubiese seis cartuchos cargados, lo que se considera una línea roja en la industria cinematográfica, y que había cargado uno de ellos en el arma Colt .45 que Baldwin estaba utilizando.

El arma se disparó cuando el actor preparaba una escena en el interior de una iglesia de madera, matando a Hutchins e hiriendo a Souza.

Por el lado de Alec Baldwin, el juicio en su contra por homicidio involuntario fue anulado el pasado mes de julio por supresión de evidencias, en un sorpresivo giro del proceso que buscaba esclarecer la responsabilidad del actor en la tragedia que enlutó al set de "Rust".

"La retención voluntaria de esta información por parte del Estado fue intencionada y deliberada", dijo la jueza del caso Mary Marlowe Sommer.