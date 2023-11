Rapero Timbaland se disculpó por decir que Justin Timberlake “debió ponerle una bozal” a Britney Spears

La cantante estadounidense Britney Spears recientemente lanzó su libro de memorias titulado ‘The Woman in Me’, en donde toca temas importantes de su vida personal y profesional como: su tutela, su ascenso a la fama y su polémica relación con el exintegrante de NSYNC, Justin Timberlake.

En su libro, la intérprete de ‘Toxic’ contó varias cosas que desconocidas de su relación con Timberlake, con quien empezó a salir en 1999 y posteriormente se separó en 2002 tras varios rumores de infidelidad.

Spears contó que varias cosas, entre ellas, que tuvo un aborto a los 21 años debido a que Justin, quien era su novio en ese momento, no estaba preparado para ser papá: “ante la noticia del embarazo, Justin no estaba contento y por ello decía que ‘no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes’”.

Frente a estas declaraciones, el intérprete de ‘Mirror’ no emitió una opinión puntal, pero People explicó que una fuente cercana al artista les comentó que el artista está enfrentando esta nueva ‘ola de críticas’ con “calma y enfoque”.

Sin embargo, ante los ataques y críticas que ha recibido Justin Timberlake, quien no se quedó callado fue el rapero y productor Timothy Zachery Mosley, mejor conocido en el mundo artístico como Timbaland.

Timbaland expresó que el exintegrante de NSYNC “debería haberle puesto un bozal” a Britney luego de que ella hablara no solo de Justin, sino del video musical del artista ‘Cry Me a River’, del que señaló que tenía una trama de una mujer “que se parece a mí lo engaña y él deambula triste bajo la lluvia”.

Ante esto, el rapero dijo: “Ella se está volviendo loca, ¿verdad? Quería llamar a JT y decirle: '¡Hombre! Deberías haberle puesto un bozal a esa chica”.

Tras sus palabras, los fans de la cantante no tardaron en criticarlo y exigirle una disculpa para la ‘princesa del pop’, argumento que fue un comentario fuera de lugar y de muy mal gusto.

En vista de esto, el rapero tomó su cuenta de TikTok para hacer un live y pedir disculpas, señalando que se equivocó al decir eso y que si Britney tiene voz, pues debería de usarla para contar sus experiencias.

“’Pon un bozal’, ¿en qué carajos estaba pensando? Nunca debí haberlo dicho... A todos los fans de Britney, ustedes tienen razón y yo estoy equivocado. Puedo mirar fuera de mí y decir que eso no fue una broma y que no fue algo agradable de decir. Pido disculpas a los fans de Britney y a ella”, dijo.

“Vamos hombre, me quedo con los 1.000, pero lo siento por todos los fans de Britney, incluso por ella", dijo el veterano de la industria musical. “Tienes voz, hablas lo que quieres hablar. ¿Quién soy yo para decirte qué no hablar? Y me equivoqué al decir eso”, añadió el rapero.