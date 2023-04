Rating Colombia 20 de abril: ‘Ana de Nadie’, en su mejor momento, sigue subiendo en audiencia

La novela ‘Ana de Nadie’ cada vez gana más seguidores a su historia y es que no da respiro ninguno de los desarrollos de los diferentes personajes que conforman la producción más exitosa del Canal RCN.

Luego de pasar un fin de semana con Joaquín (Sebastián Carvajal), Ana (Paola Turbay) llega a su casa y se entera que Florencia (Ilenia Antonini) está hospitalizada por consumir marihuana y Pedro (Carlos Báez) está detenido por golpear al hombre que lo estafó con el Food Truck, por lo que acude en auxilio de sus hijos. Luego de resolver, Horacio (Jorge Enrique Abello) trata de culpar a Ana de lo sucedido y empieza a darse cuenta que ella está enamorada de Joaquín.

La historia cada día está imperdible y así lo muestran los medidores del rating en Colombia.

El Centro Nacional de Consultoría en unión con la compañía Claro muestra en sus mediciones que ‘Ana de Nadie’ no solo es la novela más vista en las noches colombianas, sino también la producción número 1 del ‘prime time’, marcando 11,32.

Mientras que en IBOPE, el medidor más antiguo de la televisión colombiana, reportó que la producción del Canal RCN es la novela con mayor audiencia y el segundo programa más visto en la noche, perdiendo solo por décimas con ‘El Desafío’, pues marcó 7,99 por personas y 16,70 por hogares.

En el próximo capítulo de ‘Ana de Nadie’: Horacio quiere tomar acciones más severas para no perder a Ana y pide ayuda a su suegra, quien no duda en respaldarlo en las decisiones que tome; precisamente Dolores (Judy Henríquez) la mamá de Ana, busca a Joaquín y le ofrece dinero a cambio de que no vuelva a buscar a su hija.

Vea los últimos capítulos de 'Ana de Nadie'