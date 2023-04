Actor de 'Pálpito' tuvo una transición de género y así luce ahora siendo mujer

Santiago Felipe Gómez era una de las nuevas caras de la actuación colombiana que ya había empezado a ganar reconocimiento, incluso fuera del país, por su aparición en la exitosa serie 'Pálpito', que ya se encuentra en su segunda temporada.

En esta producción encarnó el papel de 'Lucho', el hermano de Camila Duarte, un joven homosexual que, al contrario de su hermana, no le incomoda el matrimonio de su mamá, Greta Volcán, con el candidato a la Presidencia de Colombia, Braulio Cárdenas.

VEA TAMBIÉN Habla el escritor de ‘Pálpito’, una de las series más vistas de Netflix que estrena temporada o

Ahora, Santiago ha tomado una decisión de vida y fue someterse a una transición de género por lo que ahora luce como una mujer y se llama Santana Rosa.

En una entrevista con ‘Diva Rebeca’, personaje interpretado por Omar Vásquez y que hace entrevistas a personalidades de la farándula para su canal de YouTube, habló por primera vez de su cambio y contó cómo ha sido su transformación.

“Duré un tiempo jugando con la androginia y una expresión no binaria, y disfrutando un montón de esto y fue cuando disfruté mi feminidad. Siempre he sido cerrado con mi vida privada porque al crecer siendo un niño gay y el crecer haciendo televisión –las dos cosas al tiempo– lleva a un cortocircuito”, dijo Santana Rosa.

“Un niño que crece siendo gay tiene muchas cosas que averiguar en su cabeza, en su cuerpo y sus emociones y yo tenía además la televisión conmigo desde siempre. Creciendo, siempre hubo un estigma de si uno debe mostrarse como es”, agregó la actriz.

Durante la entrevista, la artista señaló que al principio no fue fácil y por ello tuvo que buscar ayuda profesional. “No me encontraba y al empezar terapia empecé a encontrar las respuestas. A todas nos puede pasar y vamos adelante. Uno cree que es la decisión de por vida y es mucho más lento que eso, es un proceso más especial que eso. Solté el miedo y me enruté a la transición; socialmente, la parte física, la parte médica”.

Santana Rosa aseveró que durante el proceso ha contado con el apoyo de su familia y de sus amigos: “Mis mejores amigos me han ayudado a creer y a conectarme conmigo, mi esencia y lo que siempre he sido… Para mí es una gran alegría verme como me veo ahora. Pensé que nunca iba a ocurrir”.

VEA TAMBIÉN Imágenes: Esculcaron el perfil de Facebook de Karol G y revelaron fotos de ella cuando estaba en colegio o

De Santiago solo quedan los recuerdos del pasado y lo que hizo en televisión, pues eliminó las fotografías de sus redes sociales de cuando era hombre y ha empezado desde cero. “Tomar la decisión de hacer una transición de género binaria, de vivir como mujer, como mujer trans, lo que eso implica, es un camino muy personal. He intentado vivir este momento desde el mayor respeto conmigo misma, es renacer, rebautizarse, reconocerse, volver a empezar, volver a aprender a vivir”, concluyó.

Esta es la entrevista de Santana Rosa con 'Diva Rebeca':