Roger Waters, exlíder de Pink Floyd, causó polémica al poner en duda la masacre del 7 de octubre por parte del grupo Hamás en Israel

El compositor y exlíder de la famosa banda de rock ‘Pink Floyd’, Roger Waters, ha causado controversia tras dar unas polémicas declaraciones en las que puso en duda la masacre ocurrida el pasado 7 de octubre por parte el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, al suroeste de Israel.

Durante una entrevista con el periodista Glenn Greenwald, el artista británico puso en duda lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel, en donde murieron más de 1.400 personas y otras 240 fueron secuestradas.

Al ser cuestionado sobre su primera reacción ante la noticia del ataque por Hamás en la Franja de Gaza, Waters comentó que su reacción inicial fue pensar “esperemos y veamos qué pasa, esa fue mi primera reacción. Mi segunda reacción fue ¿cómo demonios los israelíes no sabían que esto iba a pasar?”.

“Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir ¿el ejército israelí no escuchó en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? Lo que sea, tuvieron que volar para cruzar la frontera. Hay algo muy sospechoso en eso”, añadió.

El compositor fue consultado sobre si podía justificar la matanza de los miles de civiles que han estado muriendo desde que Hamás perpetró el ataque contra Israel.

“¿Estaba justificado que se resistieran a la ocupación? Sí. Están absolutamente obligados legal y moralmente a resistir la ocupación desde 1967”, aseguró el exlíder del Pink Floyd durante su conversación con el periodista Glenn Greenwald.

Waters también sostuvo que los israelíes inventaron las historias, explicando que “la cosa fue sacada de toda proporción por los israelíes inventando historias sobre decapitación de bebés”.

Además, comentó que probablemente nunca se sabrá la verdad de lo que ocurrió el pasado 7 de octubre, pese a que es una masacre que ha estado a la vista de todo el mundo.

“Pero lo que sí sabemos es si fue una operación de falsa bandera o no, o lo que sea que haya sucedido, y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real. Siempre es muy difícil saber lo que realmente sucedió. Ellos lo llaman su 9/11. ¿Qué demonios pasó en el 9/11 norteamericano? Nadie lo sabe. Claramente, la narrativa oficial tiene enormes agujeros. Y de todos modos, no vamos a entrar en el 9/11”.

Esto se da unas horas después de que el músico le hiciera un llamado a la cantante británica Annie Lennox, para que deje de “apelar” por ambas partes.

A través de su cuenta de Instagram, Waters publicó una fotografía de un hombre sosteniendo el cuerpo de lo que serpia un menor, acompañado del mensaje “Querida Annie Lennox. Sé que tu corazón está en el lugar correcto, por favor deja de apelar a ambas partes”.

“No hay equivalencia, allí están los oprimidos, los palestinos y el opresor, el gobierno israelí. El opresor ha estado asesinando a los oprimidos durante setenta y cinco años. Únete a la voz de la gente, el enorme coro mundial de protesta, y exige que los fascistas israelíes”, finalizó diciendo.