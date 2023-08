Sam Asghari rompe el silencio sobre su divorcio de Britney Spears: "le deseo lo mejor siempre"

La cantante estadounidense Britney Spears y el modelo iraní Sam Asghari anunciaron su divorcio tras un año de matrimonio.

Al parecer el 2023 no está siendo el año para las relaciones y matrimonios de los famosos ya que a la larga lista de celebridades que se han divorciado se une la ‘princesa del pop’, Britney Spears.

Britney, de 41 años, y Sam, de 29 años, se separan en medio de acusaciones de engaño, según indicó el medio TMZ.

De acuerdo con el medio, a tan solo un año que la pareja se dio el ‘sí quiero’, Spears y Asghari no estarían en el mejor momento de su relación, al punto de que dentro de poco firmarían los papeles de divorcio solicitados por el modelo.

Sin embargo, en las últimas horas, Sam Asghari se pronunció a través de sus redes sociales sobre su ruptura con la cantante estadounidense.

VEA TAMBIÉN Britney Spears se separa de su joven esposo tras un año de matrimonio en medio de rumores de infidelidad o

“Luego de 6 años de amor y compromiso mutuo, mi esposa y yo decidimos terminar nuestro viaje juntos”, escribió Asghari en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

“Nos aferraremos al amor y el respeto que tenemos el uno por el otro y le deseo lo mejor siempre", añadió.

Asimismo, el modelo pidió a sus seguidores y medios de comunicación ser "más amables" con ambos durante el proceso.

"Pedir privacidad parece ridículo, así que solo pediré que todos, incluidos los medios, sean amables y considerados", finalizó.

Cabe señalar que el también actor y entrenador personal, presentó una solicitud para poner fin al matrimonio ante la Corte Superior de Los Ángeles en la que citó "diferencias irreconciliables" como causa de la ruptura.

VEA TAMBIÉN Este es el motivo por el que fue arrestado Jason Alexander, el exesposo de Britney Spears o

La noticia de la separación de la pareja llega un año después de que se casaran tras la ardua pelea que sostuvo la ‘princesa del pop’ por la tutela que tenía su padre desde hace 13 años.

Ante esta situación Sam Asghari fue un importante apoyo para la cantante e incluso, el modelo salió en reiteradas ocasiones a defender a la intérprete de ‘Baby One More Time’ no solo de la prensa, sino también de algunos usuarios en internet.

Sam Asghari y Britney Spears empezaron a salir en 2016, luego de que el modelo participara en un video musical de la artista y desde entonces habían sido inseparables.

La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2021 en una pequeña ceremonia privada en su residencia de Thousand Oaks.