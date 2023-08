Britney Spears se separa de su joven esposo tras un año de matrimonio en medio de rumores de infidelidad

Al parecer el 2023 no está siendo el año para las relaciones y matrimonios de los famosos y es que ahora a la larga lista de celebridades que se han separado se une la ‘princesa del pop’, Britney Spears, quien se estaría divorciando de su joven esposo de 29 años, el modelo Sam Asghari, tras un año de matrimonio en medio de acusaciones de infidelidad.

De acuerdo con el medio TMZ, Britney Spears, de 41 años, y Sam Asghari, se separan en medio de unas acusaciones de engaño, pero para sorpresa de muchos, quien resultó ser infiel esta vez habría sido la intérprete de ‘Womanizer’.

Según TMZ, a tan solo un año que la pareja se dio el ‘sí quiero’, Spears y Asghari no estarían en el mejor momento de su relación, al punto de que dentro de poco firmarían los papeles de divorcio solicitados por el modelo.

El medio confirmó que una fuente cercana a la pareja le comentó que la pareja se encontraba en un momento de tensión en su matrimonio, al punto de que Britney se habría puesto agresiva con el modelo durante sus recientes discusiones.

La fuente le explicó a TMZ que Sam no permanecía mucho tiempo en su casa por temas de trabajo, pero lo que realmente habría puesto en riesgo el matrimonio de la ‘diva del pop’ es que tras ganar la tutela contra su padre, Jamie Spears, las cosas empeoraron de manera drástica.

El famoso medio estadounidense señaló que todo se debió al comportamiento errático que tiene la estrella de la música y que eso solo incrementó los problemas “profundos” de la pareja al punto de hacer que Sam pidiera el divorcio. Eso y los rumores de que la cantante le fue infiel durante su ausencia.

Pese a la solicitud de divorcio, la intérprete de ‘Toxic’ firmó un contrato prenupcial para proteger todo su patrimonio.

Sin embargo, se cree que de igual manera le dará un cheque a su ahora exesposo con una jugosa cifra de dinero para darle un cierre a la situación.

La noticia de la separación de la pareja llega un año después de que se casaran tras la ardua pelea que sostuvo la ‘princesa del pop’ por la tutela que tenia su padre desde hace 13 años y la cual la privaba de muchas cosas, entre ellas el manejo de su carrera artística.

Ante esta situación Sam Asghari fue un importante apoyo para la cantante e incluso, el modelo salió en reiteradas ocasiones a defender a la intérprete de ‘Baby One More Time’ no solo de la prensa, sino también de algunos usuarios en internet.

Sam Asghari y Britney Spears empezaron a salir en 2016, luego de que el modelo participara en un video musical de la artista y desde entonces habían sido inseparables.

La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2021 en una pequeña ceremonia privada en su residencia de Thousand Oaks.