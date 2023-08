Este es el motivo por el que fue arrestado Jason Alexander, el exesposo de Britney Spears

Jason Alexander, exesposo de Britney Spears fue arrestado el miércoles en Tennessee, Estados Unidos por acoso, según el portal TMZ.

Hasta el momento se desconoce quien fue la persona que presentó los cargos y si deberá pagar una fianza para ser liberado o deberá comparecer ante un tribunal.

Esta no es la primera vez que Jason enfrenta problemas legales ya que en junio de 2022 fue arrestado por irrumpir en la boda de Britney Spears con Sam AsgharI.

Ante el incidente, la cantante obtuvo una orden de restricción de tres años en contra de su exesposo y él fue acusado de varios cargos, entre ellos acoso, vandalismo y allanamiento.

"No podía dejar que se casara después de lo que habíamos conversado en los últimos dos años. No estaba allí para causar daños, sólo fui para hablar con Britney y asegurarme de que estaba bien y de que esto era lo que ella quería. Hablé con ella el lunes anterior a la boda y no mencionó nada sobre casarse”, dijo en su momento Jason al Daily Mail.

Britney Spears y Jason Alexander se casaron en 2014 en Las Vegas, sin embargo 55 horas después el matrimonio fue anulado.

Cabe señalar que la artista estadounidense ha estado involucrada en varias polémicas a lo largo de los años.

Recientemente Spears usó su cuenta oficial de Instagram para relatar un suceso que ella denominó como una “experiencia traumática”.

Al parecer la artista fue golpeada en la cara por un guardia de seguridad de Victor Wembanyama, jugador de baloncesto de los Spurs de San Antonio, en Las Vegas.

“Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido una buena cantidad de ellas. No estaba preparada para lo que me pasó anoche”, indicó a través de sus redes sociales.

Todo habría comenzado cuando Spears se encontraba junto con su marido Sam Asghari y otras dos personas en un famoso restaurante.

Spears se percató de la presencia del jugador por lo que quiso acercarse para pedirle una fotografía.

Ella le dio un golpecito en la espalda para que el basquetbolista se girara, sin embargo, el director de Seguridad de los San Antonio Spurs reaccionó dándole un golpe en el rostro.

“Estoy al tanto de la declaración de los jugadores donde menciona ‘Lo agarré por detrás’, pero simplemente le toqué el hombro. Su seguridad luego me dio la espalda en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi me derriba y me quita las gafas de la cara”, dijo.