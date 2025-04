¿Se parecen? Estos son los actores que darán vida a los integrantes de la banda británica en cuatro películas

La espera terminó y ya se conoce quiénes son los actores que darán vida a los icónicos Beatles en las cuatro películas dirigidas por Sam Mendes.

El "evento cinematográfico de cuatro películas", que llegará a los cines en abril de 2028, se centrará en un miembro diferente del legendario cuarteto pop británico.

"Cada una está contada desde la perspectiva particular de uno de los chicos. Se entrecruzan de diferentes maneras, a veces superponiéndose, a veces no", dijo Mendes en la convención de cines CinemaCon en Las Vegas.

El rodaje está a punto de comenzar y se espera que dure más de un año, dijo Mendes, sin embargo, aún no se ha revelado el orden exacto de estreno de las películas.

"Había estado intentando hacer una película sobre los Beatles durante años, pero me había dado por vencido temporalmente", explicó Mendes, ganador del Oscar por "American Beauty".

"Sentí que la historia de la banda era demasiado extensa para encajar en una sola película, y convertirla en una miniserie de televisión no me parecía bien", agregó.

El anuncio se produjo al inicio de la convención comercial CinemaCon, donde los propietarios de salas de cine se reúnen anualmente en Las Vegas para escuchar los planes de los estudios de Hollywood para los próximos meses y años.

Aunque se creía que 2025 sería el año en que la industria cinematográfica se recuperaría, hasta ahora la taquilla ha tenido un comienzo en cifras rojas, recuperándose de fracasos de alto perfil como la versión de acción real de "Blancanieves" de Disney y la de ciencia ficción "Mickey 17".

Todo esto está afectando a una industria que nunca ha vuelto por completo a los niveles de ganancias previos a la pandemia y que había adoptado informalmente el lema "Sobrevivir hasta el 25".

Sin embargo, algunos anuncios para los próximos meses y años dan esperanza: "Spider-Man: Brand New Day", fue confirmada para julio de 2026, mientras que la película animada "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" recibió una fecha de estreno para junio de 2027.

Disney, con una lista cada vez mayor de superhéroes de Marvel y apuestas grandes como 'Avengers: Doomsday', además de una nueva secuela de "Avatar", también espera repuntar.

Los actores que darán vida a Los Beatles:

Harris Dickinson será el encargado de interpretar a John Lennon. El inglés ha actuado en filmes como The King’s Man: La primera misión (2021) y El triángulo de la tristeza (2022), la cual ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Paul Mescal dará vida a Paul McCartney. El actor irlandés ha ido ganando terreno en el mundo del espectáculo y se metió en la lista de estrellas prometedoras cuando protagonizó Gladiador 2 (2024).

Barry Keoghan será Ringo Starr. El irlandés obtuvo un BAFTA y una nominación al Oscar por The Banshees of Inisherin (2022) y en 2023 brilló en Saltburn, lo que le valió para una nominación al Globo de Oro.

Joseph Quinn interpretará a George Harrison. Así como Mescal, es uno de los actores del momento. Ha participado en producciones como Stranger Things, A Quiet Place: Day One Gladiador 2 y será quien dé vida al nuevo Johnny Storm en The Fantastic Four: First Steps (2025) de Marvel.