Shakira cantó en concierto de Carlos Vives 'La bicicleta', pero cambió la letra para no mencionar a Piqué

La noche del sábado, durante un concierto de Carlos Vives en Miami, ocurrió un emocionante momento que dejó al público asombrado. En medio de su interpretación de ‘La bicicleta’, canción que grabó en colaboración con Shakira en 2016, la cantante barranquillera sorprendió al artista al subir al escenario.

"¡Sigo temblando, estoy en shock!", escribió Carlos Vives en sus redes sociales, compartiendo un video del momento en el que Shakira lo aborda en el escenario y la reacción de asombro del cantante.

Miles de asistentes en el Kaseya Center de Miami ovacionaron este privilegiado encuentro.

Después de superar la sorpresa inicial, la pareja colombiana se unió para bailar y cantar juntos ‘La bicicleta’. Sin embargo, en esta ocasión, la canción no incluyó la mención a la expareja de Shakira, Gerard Piqué, que se hacía en la canción original.

“Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, Después no querrá irse pa' Barcelona”, cantaba Shakira en la versión inicial.

Pero este sábado, durante la sorpresa a Carlos Vives en el Kaseya Center, Shakira cambió la letra de la canción para evitar la mención a su ex.

“Que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”, dijo la cantante en su improvisada presentación.

Pero más allá de este detalle, el encuentro entre Shakira y Carlos Vives en el concierto en Miami ha dejado una huella imborrable en los corazones de sus fans y reafirma la calidad artística y la profunda amistad que los une.

Antes de subir al escenario, entre risas, Shakira comentó: "Voy a entrar al escenario, no le hemos dicho a nadie y voy a cantar 'La bicicleta' con él. No he ensayado, no he hecho nada. He estado trabajando toda la tarde y me he vestido para venir al Kaseya Center".

Carlos Vives y Shakira comparten más que carreras exitosas y su origen colombiano, tienen una relación muy cercana que ha perdurado a lo largo de los años, tanto en privado como en público.

Recientemente, por ejemplo, Shakira le rindió un sentido homenaje a Vives durante los premios Latin AMAs, donde recibió el reconocimiento Legacy por su trayectoria musical.

"Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte", fueron las emotivas palabras de Shakira hacia Carlos Vives en esa ocasión.