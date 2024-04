Shakira confiesa que encontró a su gemela y publica grabación de la mujer: "Luce igual a mí"

La cantante colombiana Shakira sigue promocionando su nuevo disco ‘Las mujeres ya no lloran’, lanzado el pasado 22 de marzo, así como cada una de las canciones que lo integran, entre ellas ‘Puntería’.

Tras un par de semanas del lanzamiento, Shakira decidió publicar grabaciones que le han llamado la atención de seguidores suyos que se han animado a bailar la coreografía que aparece en el video de ‘Puntería’.

Uno de los videos publicados por la colombiana corresponde a una mujer que tiene un gran parecido físico con ella.

Shakira, al ver la similitud de su rostro y físico con el de su seguidora, decidió difundir la grabación que hizo la fanática quien ejecuta los nada fáciles pasos del tema ‘Puntería’ sobre una silla.

“Oh Dios Mío. Ella luce justo igual a mi”, escribió Shakira sobre el video de su seguidora, publicado en su perfil oficial de su cuenta en la red social de Instagram.

La mujer que hace la coreografía hizo el video vestida de gris y aparece con el cabello tinturado de rubio, con un peinado similar al estilo que varias veces ha utilizado Shakira. Su estatura y sus gestos también se asemejan a los de la artista colombiana.

Shakira, en una reciente entrevista con la revista Allure, afirmó sobre ‘Las mujeres ya no lloran’ que se trata de un trabajo que le ha demostrado que su “dolor se puede transformar en creatividad”.

“Las canciones están llenas de anécdotas y de algunas emociones muy intensas que he vivido en estos dos años. Pero crear este disco ha sido una transformación en la que he renacido como mujer. Me he reconstruido de la manera que creo que es apropiada. Nadie me dice cómo llorar ni cuándo llorar, nadie me dice cómo criar a mis hijos, nadie me dice cómo llegar a ser una mejor versión de mí mismo. Yo decido eso”, enfatizó.

El último trabajo discográfico de Shakira cuenta con 16 canciones. Es el primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital que fue presentado en cuatro portadas: Diamante, rubí, esmeralda y zafiro.