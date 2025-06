Alejandro Sanz rompe el silencio y responde a acusaciones de supuesta manipulación por parte de Ivet Playà

El cantante español Alejandro Sanz se ha visto envuelto en una gran polémica en las últimas horas luego de que una de sus admiradoras revelará haber sido supuestamente manipulada por el artista.

A través de sus redes sociales, Alejandro Sanz dio detalles de la relación que mantuvo con Playà y dejó entrever que fue una relación “intima” y la razón por la que terminaron alejándose.

"Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, comenzó diciendo el artista ibérico.

VEA TAMBIÉN Captan imagen en la que queda en evidencia la precisión que debe tener Shakira para desaparecer del escenario en medio de sus conciertos o

A su vez, contó que la relación se deterioró luego de que la familia de Playà le ofreciera un negocio que no aceptó.

“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad", añadió.

Cabe recordar que la polémica comenzó luego de que Ivet contará a través de su cuenta de TikTok detalles de su relación con Sanz desde 2015, la cual, según ella, se convirtió en una “pesadilla”.

"Yo era su fan y empezó a seguirme en redes sociales, me mandaba mensajes privados, comentaba mis fotos o incluso publicaba cosas mías en sus redes”, cuestión que quedó en privacidad hasta que cumplió 18 años.

“Con 22 años dejé Barcelona para mudarme a Madrid sola porque me contrató para trabajar para él. Mi vínculo personal con él fue irremediable y se convirtió en íntimo. Se suponía que estaba viviendo un sueño de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una pesadilla. Traspasó los límites de lo que yo considero moral e incluso humano", explica.

A su vez, aseguró que el artista vive una realidad paralela, razón por la que se ha llenado de miedo y contará toda la verdad.

"Me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo, creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años y creo que siente que está por encima del bien y del mal. Eso es tremendamente peligroso, porque en el fondo lo está. Nadie es capaz de plantarle cara. Pero conmigo no se firmó ningún papelito, siento la responsabilidad moral porque creo que soy de las pocas que puede hacerlo. Plantarme aquí y demostrar que tarde o temprano la verdad sale a luz", dijo desde sus redes sociales.