“Simplemente no podía continuar”: hermanastro de Elvis Presley dio detalles sobre cómo el cantante se habría quitado la vida

Elvis Presley es considerado una leyenda e icono dentro de la industria musical a tal punto que ha sido coronado como ‘el rey del rock n’ roll’, así como también ha sido de los artistas no solamente más influyentes en la música, sino que también uno de los más queridos dentro del público.

No obstante, un nuevo documental sobre la vida del intérprete de ‘Jailhouse Rock’ mostraría una parte oscura y desconocida del artista.

Muchas cosas se han dicho sobre la muerte del cantante que falleció el 16 de agosto de 1977 entre ellos que se suicidó luego de tomar varios estupefacientes, sin embargo, el hermanastro del ‘rey del rock’ habría encendido los rumores del suicidio del ídolo musical.

En una reciente entrevista durante ‘Elvis Women’ el nuevo documental sobre la vida y carrera del cantante de Amazon Prime, David Stanley, hermanastro de Elvis, comentó que el intérprete de ‘Can’t help Falling in Love’ habría premeditado su propia muerte.

“Él premeditó tomar los medicamentos que lo mataron”, fueron las palabras del hermanastro del ‘rey del rock n’ roll’.

Stanley, de 85 años, señaló que Elvis estaba tan atormentado por la culpa de traicionar a tantas mujeres que el cantante sintió que “simplemente no podía continuar”.

De acuerdo con el hermanastro del intérprete de ‘Suspicious Minds’ la culpa por tener relaciones sexuales con chicas menores que él lo llevaron al punto de suicidarse.

Stanley comentó sentirse asqueado por el gusto de menores que tenía su hermano y que incluso le llegó a señalar que era un milagro que nunca lo hubieran arrestado por sostener relaciones sexuales con chicas menores que él.

“Su gusto por las chicas jóvenes, de 15 o 16 años, me enfermaba. Le dije que era un milagro que no lo arrestaran. Se salió con la suya en cosas que la mayoría de la gente no hizo debido a su dinero, fortuna, fama y poder, carisma y magnetismo. Elvis podría convencerte de que te quitaras los calcetines”, expresó.

De hecho, el documental de tres partes de Amazon menciona que Elvis tenía una frase favorita, la cual era “¡catorce te darán 20!”, que significaba que si el cantante era descubierto por tener sexo con niñas de 14 años tendría 20 años de prisión.

Estas nuevas revelaciones sobre la vida del cantante pondrían en riesgo el legado que dejó Presley y que estarían manchados por ser calificado como “un depredador sexual”.

En el documental, varias mujeres que aseguran haber sido “atacadas” o “abordadas” por la estrella contaron sus experiencias en la cinta cinematográfica.

Los detalles del supuesto suicidio de Elvis echarían abajo la teoría de que tuvo una sobredosis ya que en la autopsia que se le realizó en esa época en donde se afirmaba que el cantante había muerto por un ataque cardíaco, además, los documentos forenses revelaron que el corazón del músico tenía el doble de su tamaño normal a la hora de su muerte.

En los restos de sangre de Elvis encontraron restos de varios tipos de drogas como: Diazepam, fenobartial y matacualona.