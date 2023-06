Integrante de la recordada banda RBD vivió de cerca la guerra en Ucrania y esto relató

Un integrante de la recordada y famosa banda mexicana RBD reveló que vivió de cerca la guerra en Ucrania y la manera en la que esta lo afectó.

Se trataría de Alfonso Herrera, recordado por su papel de Miguel en la serie juvenil Rebelde y quien recientemente estuvo haciendo unas misiones que él mismo ha catalogado como lo más admirable que ha hecho en su vida.

Herrera visitó Eslovaquia, Polonia y Ucrania como parte de su papel como embajador de Buena Voluntad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR).

Durante una entrevista con el medio People en Español, el artista señaló que jamás imagino estar en un país que está “en un conflicto”, pero que lo que está haciendo ACNUR en dicha región lo “inspiró brutalmente”.

El intérprete de ‘El baile de los 41’ contó que convivió con niños y mujeres desplazadas debido al conflicto en Ucrania, sin embargo, el actor de 39 años destacó una fuerte experiencia que tuvo que vivir en Úzhgorod, frontera con Eslovaquia.

Poncho, comentó que mientras se encontraba compartiendo con los niños las alarmas empezaron a sonar y por eso tuvieron que esconderse.

“Nosotros estábamos por entrar a este espacio donde generalmente hay niños entre 4 y 8 años y en el momento en que entramos suena la alarma. No sabes que pueda pasar, no sabes si es un dron, si es un misil, no tienes idea, pero lo que primero se tiene que hacer es ir al búnker”, contó durante su entrevista con People.

Herrera expresó durante su diálogo con el medio mencionado que como embajador de ACNUR tuvo que pasar tiempo y compartir con las personas que han tenido que estar en terapia para poder superar el trauma que les dejó la guerra.

“Regresé con el corazón roto por las historias de separación, por las tragedias que escuchas te das cuenta de cómo la guerra parte familias, destruye ciudades y es brutal”, añadió.

De hecho, el recordado miembro de RBD le comentó a CNN que le parece desgarrador “ver cuáles son las afectaciones de la guerra, las heridas que deja la guerra, las heridas que no solamente deja en los edificios sino también en las personas”.

El actor, de 39 años, también le comentó a CNN que visitó la ciudad de Lviv, ubicada en el oeste de Ucrania y que ha sufrido varios ataques aéreos por parte de las fuerzas rusas.

La estrella mexicana señaló que durante su paso por la ciudad se encontró con algunos de los desplazados, pero quien lo marco de alguna manera fueron dos mujeres: una que perdió a toda su familia y una señora de 80 años que se quedó sin nada por culpa de la guerra.

“Escuché la historia de una mujer de 80 años que lo perdió todo y que, a pesar de ello, dijo: ‘No importa, yo me voy a levantar y voy a salir adelante’”, contó el actor.

Herrera continuó diciendo: “Escuchar a una mujer de 80 años decir no me importa lo que me haya pasado, me destruyeron la casa, no tengo nada, pero a pesar de eso, voy a salir adelante (…) Te deja ver el espíritu y la resiliencia que tiene el pueblo ucraniano”.

Poncho también habló sobre su encuentro con los niños ucranianos refugiados en Polonia y cómo le dejaron grandes lecciones.

“Los niños tienen una resiliencia tremenda y ellos se adaptan fácilmente al contexto y al entorno en el que se encuentran. Por eso hay que darles mucha asistencia y ayudarlos. Yo cada vez que veía a niños, pues había que estar ahí presente, escucharlos, jugar con ellos, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren sentarse contigo y conectar”.

Alfonso ‘Poncho’ Herrera es conocido por su papel en la reversión mexicana ‘Rebelde’ de la novela juvenil ‘Rebelde Way’ de la productora argentina Cris Morena y su participación como integrante de la exitosa banda RBD la cual se convirtió en un éxito no solo en México sino también en Estados Unidos, así como en lugares como en Europa y Asia.

Miguel Arango, su personaje en Rebelde, no fue lo único que lo llevó a tocar el éxito ya que también es conocido por participar en producciones de Netflix como ‘Ozark’ y ‘Rebel Moon’.