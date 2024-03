"¿Han tenido se*# en esta altura?": Tom DeLonge de Blink-182 bromeó con la altitud de Bogotá y fue auxiliado con oxígeno durante su show de Estéreo Picnic

Blink-182 ofreció un espectáculo inolvidable en el último día del Festival Estéreo Picnic, donde la agrupación cantó sus más grandes éxitos y hubo momentos que quedarán para el recuerdo.

La banda, conformada por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker, está haciendo una exitosa gira por distintos festivales como Lollapalooza, en Argentina, Chile y Brasil, y también en Asunciónico, en Paraguay.

Precisamente, las condiciones geográficas de Bogotá son distintas a otras ciudades de América del Sur. Y esto le jugó una mala pasada a Tom DeLonge, quien tuvo que ser auxiliado con oxígeno durante la presentación.

El cantante y guitarrista de la banda se sintió mal ante los miles de asistentes y prefirió hacer una pausa para aliviar el efecto de la altura.

"Esperen, esto solo tomará un segundo", comentó DeLonge a sus fans y se colocó una careta en su rostro para oxigenar su cuerpo.

El artista bromeó diciendo: "¿han tenido sexo con esta altitud", despertando varias risas entre los asistentes e incluso ya hay memes circulando en redes.

Acto seguido, Tom DeLonge tomó su guitarra y siguió rockeando como si nada, demostrando que es uno de los artistas con mayor capacidad vocal del género.

Blink-182 demostró que es una de las bandas más influyentes de finales de los 90 e inicios de los 2000, pues los asistentes al Estéreo Picnic corearon la mayoría de sus temas como 'All the small things', 'Dammit', 'First date', entre otros.