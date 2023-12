“Tus últimas canciones son de inteligencia artificial”: Anuel y Arcángel protagonizan nuevo altercado en redes sociales

Para nadie es un secreto que los artistas urbanos Anuel y Arcángel desde hace años han sostenido una enemistad que en varias ocasiones los han hecho protagonizar los principales titulares de los medios de comunicación en el mundo.

Ahora, cuando se creía que todo había quedado claro entre ambos artistas, la enemistad volvió ponerlos en el centro de la controversia.

El nuevo altercado entre los artistas inició, nuevamente, debido a una reciente entrevista que hizo Arcángel en la que fue consultado por lo sucedido con su cuñado Frabián, quien representaba a Anuel y un incidente en el que el boricua llegó a la casa de su hermana y sacó a la familia de la vivienda.

“Yo no tengo nada que opinar sobre esta situación, lo que sí te digo es que yo soy hermano de sangre de la esposa de Frabián, y soy el tío de las hijas de él, es mi responsabilidad velar por la seguridad de ellos. Para buen entendedor pocas palabras bastan. El día que yo considere que mi sangre corre peligro, yo dejo la posibilidad abierta a que ahí sí me voy a meter en el problema”, respondió.

También fue cuestionado sobre si era amigo de Anuel, algo a lo que contestó con un simple “no”, para luego agregar “pero tampoco soy su enemigo, ni le deseo el mal. Ese no es mi superpoder, el especial mío es el amor”.

Ante esto, Anuel realizó una publicación en el que celebró su concierto Sold Out en Washington, sin embargo, el boricua aprovechó su post para poder arremeter contra Arcángel y Bad Bunny.

“Mañana concierto Sold Out en Washington D.C. y tu Arcángel esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite para un concierto, pa poder revivir tu carrera. Y tú que esperas pacientemente mamándoselo en todas las entrevistas. Tranquilo que ya mismito te lleva pal dealer, brother. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta eso lo ponen en la calma na’ma’ cuando tú llega pa que no te sientas mal”, escribió en su post el intérprete de ‘Adicto’.

Ante esto, Arcángel no se quedó callado y le respondió el post diciendo “Por fin te llenaste de valor. Agárrate con las dos manos. Y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio, yo diré que no eres competencia, yo terminé mi gira y tú cancelaste la tuya”.

Pero el estadounidense no terminó allí, pues anticipó que iba a lanzar una tiradera contra el boricua.

“No espero que contestes, tú no das liga”, algo a lo que Anuel le respondió que “tírame para que promociones tu álbum, que ni Frabi lo estaba escuchando, te apuesto”.

Ante esto, el intérprete de ‘Si se da’, subió a sus historias de Instagram partes de lo que será la tiradera contra Anuel, en donde menciona a Tekashi, Yailín y sus años de ventaja en la industria musical.

La tiradera de Arcángel inicia diciendo: “Tú no te imaginabas que tú ibas a ser parte de tu saga favorita de tiradera, porque tú sabes ¿cómo era que decía brother? ‘Feliz Navidad, chorro en cabrones’. Mala mía, tuve que hacerlo para que te ubiques. Cuando te estabas sacando los mocos yo hacía ticket, cuando todo para ti era un simple sueño ya yo de este género era dueño”.

“Lama, yo te entierro debajo de la grama. To el que te conoce sabe que tú me la mamas. No me ronque de poder, tú no estás hecho pa este drama, infelices, púdranse con todo y fama”, parte de la canción.

En la tiradera, el estadounidense también menciona la reciente cirugía de emergencia a la que tuvo que ser sometido Anuel y que lo llevó a aplazar el estreno de su álbum y cancelar algunos conciertos.

“Y que te estás intoxicando, metiéndote fentanilo. Recuerda, desde chamaquito yo los mato solito”, añadió.

Otras que se destacan en el tema son: “A mí me escoltan bandidos, a ti te escoltan los federales”, “no te fijas que tienes a una chota criando a tu hija”, “no tienes credibilidad desde que pagaste para entrar al calentón”, “Yo te rompí la tribu, sigo con el trofeo como el Dibu”, “Real hasta la muerte cabrón, tú no eres real”, “Tus últimas canciones son de inteligencia artificial”, “Te gustan las mueres con más millas que avión de Spirit” y “Cabrón a ti no te vuelvo a dar la mano, porque tú eres el R. Kelly dominicano”.