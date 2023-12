Así fue cómo Ryan Reynolds le salvó la vida a la esposa de uno de los jugadores de su equipo, el Wrexham A.F.C.

El actor estadounidense Ryan Reynolds es reconocido por su papel de Wade Wilson en la cinta de Marvel ‘Deadpool’, sin embargo, son muy pocos los que conocen que además de ser una estrella importante dentro de Hollywood, también se ha construido un nombre en el mundo del fútbol.

El intérprete de ‘Linterna Verde’ es propietario del club galés Wrexham A.F.C., mejores conocidos como ‘los Dragones Rojos’, un equipo que esta temporada ya juega en la cuarta división luego de permanecer 15 años por fuera.

El equipo, que también pertenece al actor Rob McElhenney, se ha convertido en una familia, sobre todo para el jugador Anthony Forde, quien asegura que Reynolds es su héroe luego de que le salvara la vida a su esposa.

VEA TAMBIÉN "Piqué está presionando a Shakira": sale a la luz la que sería una nueva polémica entre la expareja por cuenta de una vivienda en Barcelona o

A mitad del año pasado, Laura, la esposa de Anthony Forde, fue diagnosticada con un tumor en la cabeza y que de acuerdo con el parte médico es inoperable.

El tumor apareció cuando dio a luz a su hija, momento en el que empezó a sentir que algo estaba mal con su coordinación, por lo que decidió acudir al médico y fue el neurólogo el que le dijo que era inoperable.

Además, le explicaron que “tenía un cronograma. Dijimos entonces que no queríamos saber cuánto tiempo me quedaba. Paddy tenía cuatro semanas y básicamente me decían que era posible que no viera a mi hija cumplir un año”, contó durante una entrevista con Sunday Times.

Laura comentó que “no es mentira, estaba planeando mi funeral mientras hacía las tomas nocturnas. Estaba llorando en silencio. Fue un momento realmente triste. Una pesadilla viviente. Fue un momento muy bajo. En los primeros meses, después de dar a luz, una mujer está muy alterada hormonalmente, sin necesidad que algo así te caiga encima. Emocionalmente, fue simplemente una montaña rusa”.

En ese momento, tanto oscuro, como lo ella lo describe, fue cuando Ryan Reynolds apareció y pudo ayudar a que Laura obtuviera una segunda opinión sobre su diagnóstico.

En Nueva York, el nuevo neurólogo le hizo una biopsia y llegó a la conclusión de que la masa en realidad se trataba de un astrocitoma pilocítico talámico de grado 1, un tumor benigno, lo que hace que el diagnóstico en realidad sea menos peligroso de lo que en un principio le habían dicho.

“Fue una montaña rusa a nivel emocional. Primero estaba en shock, no podía creérmelo. Me encontraba tan vulnerable, pero sentí que debía estar más feliz por todo esto. Acababa de pasar las peores siete semanas de mi vida, y con un recién nacido. Ahora tengo síndrome de estrés postraumático en consecuencia y he tenido que empezar terapia”, aseguró Laura.

Desde ese momento la pareja considera al actor como su “ángel de la guardia” y agradecen que Reynolds les haya podido conseguir esa segunda opinión que trajo una luz de esperanza a sus vidas.