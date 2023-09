“Un sueño que me falta por cumplir es ser mamá, esposa y tener un hogar”: Mara Cifuentes, modelo trans colombiana

Mara Cifuentes es una reconocida modelo trans colombiana que saltó a la fama luego de su participación en un reality y desde ahí, no ha parado de trabajar y de dar de que hablar en la industria del entretenimiento.

VEA TAMBIÉN Ella es Wendy Guevara, la primera mujer trans en ganar un reality show en México o

Recientemente, la modelo participó en el programa ‘Ojos de Mujer’, un espacio conducido por mujeres en el que se tratan diferentes temas y paradigmas que siguen afectando al género. Cifuentes se unió para contribuir a derribar los estereotipos que hay en contra de las mujeres transgénero.

Mara estuvo en Flash Fashion de NTN24 hablando de esta participación: “fue maravilloso, me dieron la oportunidad de participar en un programa de mujeres y que me hizo sentir muy incluida. Se trataron varios temas entre ellos, unos en los que la gente no está tan de acuerdo y es la participación de las mujeres trans en los concursos de belleza en los que solo han participado mujeres, entonces hay una problemática y muchas opiniones, pero para eso estamos, para seguir adelante”.

“Además, tengo una admiración profunda por Carla (Medina) porque ella trabajaba en Disney, era mi favorita y trabajar con ella en ese programa, no lo podía creer, estaba logrando mis sueños; a ‘Chiky BomBom’ le pude expresar mi gratitud porque cuando estuve muy mal sus videos me hicieron reír demasiado y cuando sufrí de depresiones me sacó sonrisas”, agregó Mara sobre lo que fue compartir con las presentadoras del programa.

Entre otros temas, la modelo habló de cómo se ha desenvuelto en la sociedad: “ha sido un camino muy difícil, yo empecé mi transición en el colegio y siempre estuve muy escondida porque tenía miedo de que la gente supiera que yo era trans; mi familia me cuidó mucho y me protegió, pero desde que participé en un reality en Colombia y empecé a trabajar como modelo, me expuse y empecé a ver lo que es la vida verdaderamente para una mujer trans, entonces sí sé que hay mucho camino por recorrer, porque es muy duro escuchar comentarios de odio”.

VEA TAMBIÉN Reconocida modelo murió a los 40 años luego de someterse a un procedimiento estético o

Cifuentes aprovechó para aconsejar a quienes son como ella, pero no se han atrevido a ‘salir del closet’, y les dijo que no se puede vivir con miedo: “el miedo es un obstáculo que hay que sobrepasar, porque cuando se pasa esa barrera y se empieza a vivir el verdadero ser, empiezan a pasar cosas lindas en la vida, vale la pena arriesgarse”.

La modelo habló sobre la depresión y aseguró que, en su experiencia, lo mejor que pudo hacer fue ponerse en manos de los expertos, quienes le ayudaron a sobrellevar esta enfermedad mental: “A mí lo que me ayudó fue la neuropsicología, esto me ayudó a estudiar mi pasado y a recordar cosas del pasado que tenía olvidadas y me ayuda a identificar traumas que me estaban llevando a tener más ansiedad y depresión, entonces la ayuda de la psicóloga y el psiquiatra fueron fundamentales para volver a trabajar y sonreír”.

Por último, se refirió a los sueños que le faltan por cumplir y recalcó que para ella es muy importante la familia y sueña con ser madre: “Me he dado cuenta que un sueño que me falta cumplir es ser mamá, ser esposa, tener un hogar. Quiere crecer mi familia y ya pienso en esto porque se me han dado muchas oportunidades en el mundo del modelaje, que ha sido uno de mis grandes sueños que lo cumplo todos los días, pero para mí la familia es muy importante y me gustaría tener una linda familia”.