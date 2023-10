Ed Sheeran da detalles sobre la construcción de su propia tumba en el patio de su casa: "La gente piensa que es muy raro"

El afamado cantante británico Ed Sheeran es tendencia mundial, una vez más. Sin embargo, en esta ocasión, por tomar una decisión que invita al debate.

Sucede que en una entrevista el músico reveló que está preparando su propia tumba en el patio trasero de su vivienda.

La estrella de los géneros musicales Dance/Electrónica y Pop mencionó que prefiere ese final en lugar de un “entierro tradicional o un funeral televisado”.

"Es un agujero excavado en la tierra con un poco de piedra encima, así que, cuando llegue el día de mi muerte, puedo entrar ahí", expresó Sheeran.

"La gente piensa que es muy raro y muy morboso, pero he tenido amigos que han muerto sin testamento y nadie sabe qué hacer", agregó en la entrevista.

Como si se tratara de un miembro de la realeza británica, la celebridad habló de los protocolos que se deben establecer en su velorio, incluyendo varias indicaciones sobre la sepultura.

Otra noticia que ha perseguido por estos días al intérprete de “Photograph” ha sido la del pleito legal que ganó por presunta infracción de derechos de autor por cuenta de su canción “Thinking Out Loud".

El mismo artista declaró sentirse “feliz” por la decisión que tomó el jurado en una sala judicial de Manhattan, en Nueva York.

La disputa legal tuvo dos semanas de deliberaciones de las partes, en la que incluso el británico acudió con una guitarra para demostrar que la melodía de su canción no era una copia de “Let's Get It On", de Marvin Gaye.