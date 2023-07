Video: Así fue la reacción de los padres de Karol G al escuchar su nueva canción 'S91': "yo estaría igual"

Karol G continúa cosechando éxitos. Su música y personalidad siguen quedando plasmadas en las portadas de las principales revistas y portales web de entretenimiento del mundo.

Aparte de presentarse en varios shows de televisión reconocidos dando a conocer su participación en el soundtrack de la película de Barbie, la paisa lanzó una nueva canción, titulada ‘S91’, que ya cuenta con más de 5,4 millones de visualizaciones y al menos 507.000 ‘me gusta’ en la plataforma Youtube.

La ‘Bichota’ había publicado un adelanto en su cuenta de Instagram de lo que sería esta nueva canción y escribió en el copy que iba dedicada a los suyos, “a los de siempre”, y le pide a sus seguidores que la compartan con quienes ellos consideran que es especial.

Posterior a esto, Karol G publicó en su cuenta de TikTok la reacción de su mamá y de su papá tras escuchar ‘S91’, como se llama su nueva canción. En el clip se observa como su progenitora llora por la letra del tema, mientras su padre le arroja un beso por su obra musical.

“Este video es especial por varias razones, 1. No hay sentimiento más lindo para mí que saber que mi familia se siente orgullosa de mí y que mi música les pueda causar reacciones así; 2. Mi mamá nos llevó al colegio toda la vida y nos enseñó el Salmo 91 para rezarlo después de salir de casa todos los días por la mañana (decía que eran palabras sagradas de protección), cuando vio que algo que me enseñó desde pequeñita lo había incluido en la canción, las lágrimas no se hicieron esperar y 3 porque vivo agradecida con Dios y con la vida por darme una familia que me apoya, que ha creído en mi desde el primer momento y que hoy siguen conmigo, celebrando juntos tantas cosas bonitas que nos pasan. Crean en sus hijos, en su familia, en sus amigos, esa es la motivación más grande y el ingrediente más importante para el éxito de cualquier sueño”, fue lo que escribió la antioqueña en su video.

Las reacciones no se han hecho esperar y muchos de sus seguidores le escribieron que es muy bonito siempre recordar de donde se viene y a quiénes han estado desde siempre como la familia.

“Aquí con los de siempre, que orgullo”, “eres un orgullo para todas las mujeres, eres un súper ejemplo”, “cuando hablas de dios es imposible no emocionarse”, “lo más hermoso del mundo es tener la bendición de una madre, y que ella se emocione con la evolución de su carrera y su futuro”, “todas las noches mi hijo y yo decimos el Salmo 91”, “lo que nuestros padres nos enseñan jamás se olvida”, entre otros han sido los mensajes que le han dejado a Karol G tras ver los emocionados que están sus padres por su nueva canción ‘S91’.