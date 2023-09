Video: Fanática le rechaza un beso a Luis Miguel en pleno concierto en Las Vegas

El cantante mexicano Luis Miguel continúa con su gira de conciertos que inició en Argentina y Chile y ahora se extendió con presentaciones en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica como Colombia.

Actualmente se encuentra en Estados Unidos y en su presentación en Las Vegas (Nevada) dejó una imagen curiosa, pues, pese a que muchas de seguidoras morirían por un beso de ‘El Sol de México’, una que tuvo la oportunidad, lo rechazó.

El video se encuentra en TikTok y se ha hecho viral este momento en el que ‘Luismi’, al finalizar el concierto, comienza a saludar a sus fanáticos y le pide un beso a una niña, quien en primera instancia le arrima el cachete, pero él le pide un beso en la mejilla, a lo que ella se niega.

El clip ya acumula más de 70.000 vistas, cerca de 3.000 likes y muchos comentarios diciendo que no sabe la oportunidad que se perdió, pero, por otro lado, hay otros mensajes que dicen que la niña se hizo valer como persona al no acceder a este gesto.

“Muy bien niña, muy bien educada”, “no sabe lo que se perdió”, “excelente actitud de la niña”, “yo me hubiera vuelto gay por un beso de Luis Miguel”, “muy bien, si no quería, no quería y no debía sucumbir a la presión del público”, “por qué no me lo pidió a mí”, entre otros han sido los mensajes que han dejado en el video.

Pese a este rechazo, Luis Miguel se ha mostrado cada vez más cercano a su público y no es la primera vez que pide besos de las niñas que van con sus madres a disfrutar del concierto, claramente de manera respetuosa y nada abusiva, por lo que lo ocurrido en Las Vegas solo será una anécdota.

Este fue el momento en el que la niñ le rechaza un beso a Luis Miguel: