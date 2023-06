Video: Pastor da el evangelio a ritmo de Bad Bunny y sus feligreses casi lo crucifican

Los hechos ocurrieron en una iglesia para latinos ubicada en Chicago, Estados Unidos. Un pastor llamó la atención de sus feligreses y de los internautas luego que se filtrara un video de su prédica a ritmo de Bad Bunny.

En el clip se puede observar que el religioso empieza a dar su prédica a ritmo de la canción ‘Me porto bonito’ que el puertorriqueño hizo a dúo con su colega Chencho Corleone y que fue una de las canciones más populares del 2022 a nivel mundial.

“En la iglesia se siente el olor de tu perfume, tú eres cristiana, yo soy cristiano y eso nos une. Ella sabe que va a la iglesia y no lo presume, si yo fuera tu pastor subiría fotos los viernes y los lunes”, dice el pastor, provocando diferentes reacciones en redes sociales.

“Con razón la Biblia dice q se verán cosas peores”, “un poco de humor en una iglesia no está de más”, “canta mejor que el original”, “en qué congregación es para ir a perrear”, “muy buena composición”, “tremendo como se ha metido el mal a la casa de oración”, “definitivamente no hay que mezclar las cosas de Dios con las del mundo”, entre otros han sido los comentarios que ha generado la prédica.

Si bien el pastor no se ha referido a la viralidad de su imagen a raíz de cantar la canción de Bad Bunny modificada, muchos lo han defendido, asegurando que se trata solo de un poco de humor, que no tiene nada de malo y que se está exagerando. Los que critican aseguran que el pastor conocía muy bien a Bad Bunny cuando se supone es música mundana que no va con los creyentes en Dios.

Este es el video del pastor dando su prédica a ritmo de Bad Bunny