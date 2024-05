Vuelve “Ciudad de Dios” tras dos décadas y el con elenco original: estará en esta plataforma de streaming

La historia de 'Ciudad de Dios', una de las películas latinoamericanas más icónicas de la historia vuelve, esta vez, a modo de serie y con el elenco original.

El filme brasileño habla de la cruda realidad que se vivía en el siglo pasado en las favelas de Río de Janeiro contando la historia de la guerra entre Zé Pequeño y Mané Galinha.

La película comienza bajo la visión de “Buscapé”, un joven que creció en uno de los ambientes más hostiles y peligrosos del mundo, rodeado de violencia y delincuentes pero que sueña con ser un artista.

'Ciudad de Dios' se convirtió en una película de culto para los fanáticos latinos del cine, pues reflejaba una realidad de la que pocos se atrevían a hablar y con un relato crudo y sin censura.

Ahora, la historia vuelve a las pantallas, sin embargo, esta vez no lo hará en las salas de cine sino en la plataforma de streaming MAX, que anunció que la serie original de HBO Ciudad de Dios: la lucha continúa (City of God: The Fight Rages On).

VEA TAMBIÉN En esta plataforma de streaming puede ver sin costo adicional 'Dune: Parte Dos' o

Según la compañía de entretenimiento, la nueva serie se estrenará en agosto de este año y tendrá seis episodios está ambientada dos décadas después de los eventos de la película.

Esta producción dará en el gusto de los fanáticos más nostálgicos, pues seguirá la historia de sus personajes originales y con los actores que les dieron vida en ese entonces como: Alexandre Rodrigues, Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Kiko Marques y Edson Oliveira.

"ES REAL: ¡#CiudadDeDios está de vuelta! Con Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues, Thiago Martins, Andréia Horta, Marcos Palmeira, Edson Oliveira y un gran elenco, “Ciudad de Dios: La Lucha No Para”, la nueva serie original de HBO, llega en agosto", anunció MAX en sus redes sociales.

La serie también tendrá flashbacks y referencias a la película para construir la historia.

'Cidade de Deus' es un extenso libro basado en eventos y personajes reales con más de 600 páginas de emocionantes relatos del autor Paulo Lins, quien vivió en dicha favela.