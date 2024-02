El amor después de los 50: Así es buscar pareja en la tercera edad

Una encuesta del Centro de Investigación Pew encontró que en los EE. UU. alrededor del 30% de los adultos mayores de 50 años están solteros o solteras. Esto se debe en parte al aumento de los divorcios entre los mayores, una tendencia que se ha registrado desde España hasta México. Y muchos de ellos han decidido volver a salir en citas románticas. Por ejemplo, 1 de cada 6 estadounidenses mayores de 50 años ha utilizado una aplicación o sitio web para encontrar pareja.

"Diría que estas aplicaciones ofrecen las mejores oportunidades para conocer gente. Hay muchos consejos en Internet sobre cómo usarlas de manera segura", comenta la periodista Francine Russo, quien encontró el amor a los 68 años de edad después de haber enviudado dos veces.

Sin embargo, advierte que hay dedicarle mucho esfuerzo, ser paciente y mantener un buen sentido del humor, pues se dan muchas situaciones graciosas. "Hay que estar preparados para tener hasta 50 primeras citas románticas. La química es algo misterioso y si no se da, no quiere decir que algo anda mal contigo", agrega.

Russo es la autora de El amor después de los 50 años, un libro recopila sus aprendizajes sobre las relaciones románticas entre los adultos mayores, y que incluye las perspectivas de los principales expertos en la materia y de una docena de parejas.

Russo asegura que después de los 50 años las personas tienden a saber mejor lo que quieren. Ya no se trata de encontrar a un buen padre o madre para tus hijos o a alguien con quien construir prosperidad económica, sino de dar con ciertas características emocionales que hacen a un buen compañero o compañera. Los adultos mayores también suelen enfrentar mejor el rechazo.

"Tienes más experiencia y estabilidad emocional. Has perdido gente, has amado, te has divorciado, has enviudado. Puedes sobrellevar que alguien no quiera salir una segunda o tercera vez contigo", asegura la autora.

Aún así, desarrollar intimidad emocional y sexual con una persona nueva después de décadas en un matrimonio puede ser muy difícil, sobre todo a una edad en la que el cuerpo comienza a fallar. Russo explica que una de las principales preocupaciones para las mujeres que han pasado mucho tiempo cuidando de sus difuntos esposos es volver convertirse en cuidadoras a tiempo completo:

"Mi consejo es ser franco con una potencial pareja desde el comienzo. Decirle a la persona 'Si yo me enfermo, yo no espero que cuides de mi. Tengo seguro médico, puedo contratar ayuda, o mis hijos me pueden cuidar'. Y luego preguntar: '¿Qué recursos tienes disponibles si te enfermas?' Es importante dejar claro que aunque puedes ayudar, no vas a ser una cuidadora o cuidador a tiempo completo".

Para Russo, la clave está en la buena comunicación. También aconseja ser realista y comprensivo tanto con los defectos y debilidades propios, como con los del otro: Palabras valiosas para navegar el amor a cualquier edad.