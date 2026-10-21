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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Fiscalía

Acusan a exfiscal de poner a México en riesgo de una invasión por parte de EE. UU. tras operación antidrogas

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Autoridades de Chihuahua - Foto de referencia: EFE
Autoridades de Chihuahua - Foto de referencia: EFE
El exfuncionario fue acusado de traición a la patria y encarcelado mientras responde a los cargos.

En la primera imputación por traición a la patria en más de 80 años, la fiscalía de México acusó a un exfuncionario de poner al país en riesgo de una invasión de Estados Unidos, según dijo su defensa el miércoles.

El caso contra el exfiscal del estado fronterizo de Chihuahua, César Jáuregui, se centra en una operación antidrogas de abril en la que participaron dos agentes de Estados Unidos que murieron después en un accidente de tránsito.

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La ley prohíbe a los estados autorizar misiones de seguridad con apoyo extranjero.

Jáuregui fue acusado de traición a la patria y encarcelado mientras responde a los cargos.

El caso más reciente de traición en México se remonta a la década de 1940, aunque la acusación no prosperó. Antes de ello, hubo dos casos que terminaron en pena de muerte en 1867 -cuando fusilaron al emperador depuesto Maximiliano y dos colaboradores- y en 1919.

Un tribunal federal escuchó la noche del martes y hasta la mañana del miércoles los primeros alegatos de las partes y determinó la prisión preventiva.

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Los fiscales dijeron que Jáuregui incurrió en "deslealtad patriótica" al "permitir el ingreso de agentes norteamericanos a Chihuahua a un operativo, ponía en riesgo la soberanía, de que Estados Unidos pudiera invadir México como lo hizo ya en Venezuela", rememoró el abogado defensor Héctor Villasana.

"De no sancionar esta conducta", siguió Villasana citando a la fiscalía, se podría provocar que Estados Unidos cometiese "un acto de esta naturaleza".

Villasana calificó el alegato de "absurdo" y "desesperado". El cargo de traición contempla penas de hasta 40 años de cárcel.

El abogado sostuvo que el exfiscal no tenía conocimiento de la operación hasta su desenlace trágico el 19 de abril.

La fiscalía precisó en un comunicado que presentaron argumentos iniciales y 150 elementos de prueba.

El operativo desató una crisis diplomática entre México y Estados Unidos.

Jáuregui enfrenta en paralelo un proceso en la justicia de Chihuahua por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

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