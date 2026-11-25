La muerte de un niño de cinco años ha causado conmoción entre los habitantes del municipio Libertador, en el estado Carabobo.

VEA TAMBIÉN Hallan sin vida a un hombre que cayó al vacío en la autopista Caracas-La Guaira o

El infante, identificado como John, había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo; sin embargo, su cuerpo fue localizado en una zona de vegetación, cubierto con varias gavetas plásticas.

VEA TAMBIÉN Reportan incendio en hospital universitario de Venezuela o

De acuerdo con el relato de la tía del menor, fueron sus propios familiares quienes encontraron el cadáver mientras continuaban recorriendo los alrededores en busca del niño.

Durante la inspección, observaron que había varios objetos acumulados en un lugar donde no estaban el día anterior, por lo que decidieron retirarlos.

"El papá del niño, mis dos hermanas y mis otros sobrinos se metieron para allá porque vieron esto raro", dijo la mujer.

"Y cuando vieron todo ese montable, empezaron a quitar todas esas gaveras porque eso no estaba ayer ahí", acotó.

Posteriormente, agregó, evidentemente afectada: "Ellos empezaron y cuando lo quitaron estaba el bebé".

Los allegados presumen que el responsable del crimen habría ocultado el cadáver en ese lugar mientras la familia buscaba al niño en los alrededores.

VEA TAMBIÉN Tétrico aniversario: hace diez años murió Fidel Castro, pero la dictadura sigue secuestrando a Cuba o

A su vez, consideran que el menor pudo haber permanecido con vida durante las primeras horas de búsqueda.

Entretanto, la tía del niño detalló que el cuerpo de John presentaba lesiones de gravedad, presuntamente ocasionadas con un arma blanca.

La mujer describió heridas en la cabeza y una cortada en el cuello, además de señalar que el niño habría sido sometido a actos de violencia antes de morir.

Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades que permita esclarecer el caso.