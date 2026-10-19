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Lunes, 19 de octubre de 2026
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ICE

México emprenderá acciones legales contra EE. UU. por la muerte de un connacional en un centro de detención de ICE

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE-Foto EFE
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE-Foto EFE
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la interposición de denuncias legales tras el fallecimiento de un connacional bajo la custodia de la agencia migratoria norteamericana en Texas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que su administración interpondrá una denuncia formal ante los tribunales de los Estados Unidos tras confirmarse el fallecimiento de un ciudadano mexicano en un centro de procesamiento migratorio ubicado en Laredo, en el estado de Texas.

El pronunciamiento oficial se produjo durante la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, donde la mandataria informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores inició las gestiones de apoyo diplomático y legal para acompañar a los familiares del connacional fallecido y exigir el esclarecimiento de las responsabilidades institucionales.

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La persona fallecida fue identificada como Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, quien permanecía bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde el pasado mes de junio y padecía patologías crónicas como diabetes e hipertensión.

“Ayer mismo estuvo el secretario en contacto con los familiares, emitió un comunicado y vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos”, declaró la gobernante mexicana al cuestionar la posible falta de atención médica adecuada en el recinto de detención.

La mandataria ordenó de forma simultánea un fortalecimiento en la red de consulados mexicanos para velar por los derechos de sus ciudadanos en el exterior, en el marco de una coyuntura donde los organismos de control norteamericanos mantienen un estricto cumplimiento de las leyes de extranjería.

Las acciones legales anunciadas por la Cancillería someterán a revisión los protocolos de supervisión médica y custodia en las instalaciones fronterizas de Estados Unidos.

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Esta reclamación diplomática por parte del Ejecutivo mexicano añade un elemento de discrepancia bilateral en la agenda migratoria, con la puesta a prueba de los mecanismos de cooperación regional justo en un momento de alta presión en las fronteras.

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