Más de 50 pandilleros abatidos en 48 horas: radiografía de ofensiva de Bukele y Task Force en Haití

La Policía Nacional de Haití en conjunto con la Task Force y con apoyo de efectivos salvadoreños intensifican su ofensiva contra las pandillas en Haití dejando un saldo hasta el momento de al menos 54 criminales abatidos en la comuna de Martissant al sur de Puerto Príncipe. 24 horas después de dicho operativo, las autoridades informaron que otros 20 pandilleros fueron abatidos, todos pertenecerían a la estructura de ‘5 Segond’ de alias “Izo”.