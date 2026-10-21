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ICE arrestó en Los Ángeles a un mexicano buscado por secuestrar a su hija y huir a Estados Unidos: así fue el momento de su detención

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
ICE arrestó en Los Ángeles a un mexicano buscado por secuestrar a su hija - U.S. Immigration and Customs Enforcement
ICE arrestó en Los Ángeles a un mexicano buscado por secuestrar a su hija - U.S. Immigration and Customs Enforcement
El caso fue difundido por la oficina de ICE en Los Ángeles a través de sus redes sociales, donde publicó un video del detenido y explicó que era requerido por las autoridades mexicanas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó sobre la captura de Daniel Cervantes Moctezuma, un ciudadano mexicano que era buscado en su país por el presunto secuestro de su hija y su posterior salida hacia territorio estadounidense.

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Según la información divulgada por ICE, el hombre fue arrestado en Los Ángeles, California, el pasado 7 de octubre. Tras su detención, las autoridades señalaron que la menor fue reunida de manera segura con su madre.

La agencia federal indicó que Cervantes Moctezuma se encuentra en un proceso migratorio de expulsión de Estados Unidos. Este procedimiento es distinto de un eventual proceso penal que pudiera enfrentar en México por los hechos que se le atribuyen.

El caso fue difundido por la oficina de ICE en Los Ángeles a través de sus redes sociales, donde publicó un video del detenido y explicó que era requerido por las autoridades mexicanas. La publicación también destacó que la niña quedó bajo el cuidado de su madre.

Cabe resaltar que esta detención se produce en el marco de las labores de control migratorio y localización de personas buscadas que desarrollan las autoridades de EE. UU.

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Sin embargo, la información publicada por ICE no detalla las circunstancias en las que la menor habría sido trasladada a Estados Unidos ni precisa el estado de una eventual solicitud formal de extradición.

Por ahora, los datos confirmados por la agencia son que el hombre permanece en un procedimiento migratorio y que la menor fue reunida con su madre. No se han divulgado en el comunicado detalles adicionales sobre el expediente judicial en México.

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