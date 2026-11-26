El exboxeador venezolano Jorge Linares recuperó su libertad tras permanecer diez días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El deportista confirmó que volvió a casa y pudo reunirse con su familia, luego de que su detención en El Paso, Texas, creara preocupación entre seguidores y figuras del boxeo.

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La noticia se conoció este jueves 26 de noviembre, momento en el que Linares compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a su pareja y un mensaje de agradecimiento. “De vuelta a casa!! Gracias a Dios, a mi esposa y a todos mis familiares, amigos y fans por sus oraciones y apoyo!! No hay mejor regalo que regresar a casa en Thanksgiving! (Día de Acción de Gracias) Infinitamente agradecido”, redactó.

Horas antes, Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), igualmente anunció que el excampeón estaba libre y de vuelta con sus seres queridos. El dirigente difundió un mensaje en X en el que agradeció sobre todo al abogado Richard Wilner y a su equipo por el trabajo realizado durante el caso.

“¡Excelentes noticias! Nuestro amigo y excampeón mundial AMB Jorge Linares ya está de vuelta con su familia. Gracias a todos por su apoyo, y un agradecimiento especial al abogado Richard Wilner y a su equipo. ¡Bienvenido, campeón!”, dijo Mendoza.

El caso se hizo público el 15 de noviembre, cuando el propio Linares notificó en su cuenta de X que se encontraba bajo custodia de agentes migratorios en Texas. “Me tiene el ICE en el paso Texas. Que locura”, escribió el exdeportista, sin ofrecer más detalles acerca de las circunstancias de su detención.

Más adelante, sus representantes legales aseguraron que Linares tenía autorización para estar en Estados Unidos y que colaboró con las autoridades. En un comunicado publicado por el bufete Wilner O’Reilly, la defensa indicó que trabajaba junto con las instancias migratorias para resolver el asunto.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que el venezolano ingresó al país con un permiso temporal y que permaneció más tiempo del autorizado. No obstante, no se divulgaron públicamente en su totalidad los detalles del procedimiento.

Los abogados evitaron ampliar la información de su situación migratoria y las condiciones de su liberación, al indicar que tenían que respetar la privacidad de su cliente y el proceso legal. De momento, tampoco se informó si el expediente migratorio ya está cerrado.

Originario de Barinitas, estado Barinas, Linares fue campeón mundial en tres categorías: peso pluma, superpluma y ligero. Abandonó el boxeo profesional en 2023, tras una carrera de más de 20 años en la que alcanzó 47 victorias, 29 de ellas por nocaut, y nueve derrotas.