Cristina Fernández de Kirchner asevera que la causa por su atentado juzga a los "autores materiales" pero que faltan los "ideólogos"

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner reclamó este miércoles a la justicia hallar a los "ideólogos (autores intelectuales) y financistas" del fallido atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022.

La exmandataria declaró ante la instancia legal que los tres acusados presentes solo eran los "autores materiales".

"Tenemos sentados (en el banquillo) a los autores materiales, pero no a los ideólogos y financistas", se quejó Fernández.

Fue el pasado 1 de septiembre de 2022 cuando se registró el atentado contra la otrora vicepresidenta de Argentina.

De acuerdo con la investigación, un individuo se acercó a Fernández de Kirchner mientras saludaba a sus simpatizantes reunidos frente a su hogar de Buenos Aires y le apuntó con un arma.

En imágenes captadas por algunos presentes, se logra evidenciar cómo el hombre aprieta el gatillo, pero por alguna razón el proyectil queda atascado y el ataque, posteriormente, es frustrado por el anillo de seguridad de la exjefa de Estado.

Las averiguaciones detallan que Gabriel Nicolás Carrizo, presentado como el aparente jefe de la banda de ‘Los Copitos’, está detrás del atentado.

La banda de Los Copitos’ es un grupo de vendedores de algodones de azúcar que se ubicaban en los alrededores de la vivienda de Fernández cuando Fernando Sabag Montiel, presunto autor material del hecho, ejecutó el atentado.

Días después del atentado, la investigación tomó un nuevo rumbo luego de que los medios de comunicación argentinos filtraran diferentes pruebas sobre el 'modus operandi' del ataque.

"Que hija de pu… se metió adentro antes de que le meta el tiro", dice un mensaje de WhatsApp que Brenda Uliarte (pareja del presunto autor material del hecho, Fernando Sabag Montiel) envió a su amiga, Agustina Díaz, el pasado 27 de agosto, según surge del expediente judicial.

Además, se dio a conocer que, el mismo día (27 de agosto), Uliarte le había adelantado a su amiga: "Me voy a convertir en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina... Me re-pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo”.

En esa línea, las conversaciones entre Uliarte y Díaz, imputadas por el intento de asesinato a la expresidenta Fernández, sostienen que desde hacía tiempo vendrían planificando la operación.