"No fue senador y yo no soy su viuda": vicepresidenta de Argentina ordena el retiro de un busto del difunto presidente Néstor Kirchner

La actual vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, protagonizó un cruce con el bloque de Unión por la Patria sobre el final de una sesión parlamentaria.

La situación se generó a raíz de que la segunda de la Administración Milei ordenara el retiro de un busto del difunto presidente Néstor Kirchner de la sede del recinto legislativo.

Tras la decisión, Villarruel recibió críticas por el homenaje de UP al político argentino que ejerció como presidente desde el 25 de mayo de 2003, hasta el 10 de diciembre de 2007.

Luego de la sesión preparatoria del Senado, donde se eligieron a las autoridades del órgano parlamentario, la referente de La Libertad Avanza (LLA), la vicepresidenta argentina explicó los motivos que llevaron a quitar dicho homenaje.

"Fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda, entonces se le envía a quienes integran el bloque de Unión por la Patria (UP) para que puedan tenerlo con ellos”, fueron las palabras que usó Villarruel después del retiro del busto en cuestión.

“No hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando, cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes", agregó.

En contraste, el senador de Unión por la Patria, José Mayans, manifestó su desacuerdo sobre la medida de Villarruel.

"Lo derrocamos a Perón, hacemos desaparecer a Unzué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón”, pronunció Mayans.

“Hacemos desaparecer la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina. Es vergonzoso", añadió.