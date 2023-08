Especial NTN24 'Los pecados del Sodalicio': El horror narrado por las víctimas, que siguen esperando justicia

En esta segunda entrega del especial 'Los pecados del Sodalicio', NTN24 pudo conversar con algunas de las víctimas, quienes relataron sus experiencias en cuanto a los abusos psicológicos, físicos y sexuales que vivieron por parte del Sodalicio de Vida Cristiana en Perú.

Desde octubre de 2015, cuando se destapó el escándalo a través del libro 'Mitad monjes, mitad soldados', la congregación nunca ha admitido ninguna responsabilidad institucional ante dichas denuncias y las declaraciones públicas de algunos de sus representantes se han limitado a reconocer excesos pero no delitos, pidiendo perdón por los actos de algunos sodálites que califican de "incompatibles con los fines y el espíritu de la institución".

VEA TAMBIÉN Especial NTN24 'Los pecados del Sodalicio': las amenazas y la persecución que enfrentan los periodistas que destaparon el escándalo o

Según se conoció, el común denominador de las víctimas es que eran jóvenes provenientes de familias tradicionales y de clase media alta, captados principalmente desde los colegios a través de los docentes de religión.

“Nadie se salvó”, fue lo que dijo a este medio Vicente López de Romaña, una de las tantas víctimas del Sodalicio, quien agregó que los maltratos psicológicos, el racismo, los abusos físicos, entre otros, predominaban en dicha comunidad, y que por su temprana edad y manipulación de guías espirituales, no supo detectar en el momento, sino luego de escapar y escuchar otros testimonios.

Por su parte, José Enrique Escardó, otra víctima de esta comunidad, afirmó que uno de los miembros le “dijo que se quitara la ropa” y luego lo “empezó a tocar”.

“Tenía diecisiete años, estaba en la la oficina en San Borja, en el Centro Pastoral, con el que era mi director espiritual (...) yo trabajaba con él y un día en su oficina me dijo: 'como me has pedido entrar a la comunidad tengo que ver si estás físicamente apto para los rigores de la vida comunitaria, y como tú no eres de hacer deportes, necesito ver si tu cuerpo está apto para eso'. Entonces me pidió que me quitara la ropa y comenzó a tocarme”, afirmó.

VEA TAMBIÉN Reciben al papa Francisco en Lisboa con una valla que hace referencia a los abusos sexuales en la Iglesia católica o

La historia aun no termina, pues la congregación Sodalicio de Vida Cristiana sigue activa y bajo el ropaje religioso mantiene un músculo político y económico que la ha blindado durante medio siglo. Hoy, a pesar de la investigación abierta por la Fiscalía desde 2015, la justicia aún no llega para ellos.

Una misión enviada por el papa Francisco para recabar información en Perú, en torno a la investigación al grupo católico, busca interrogar a los líderes del Sodalicio y acoger todas las voces de presuntas víctimas y periodistas que han estado involucrados en esta polémica durante décadas.

NTN24 intentó en varias oportunidades acceder a las fuentes del Sodalicio para obtener una versión oficial, pero al cierre de esta edición no hay respuesta alguna.