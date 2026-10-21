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Eva Ferrer rinde declaración ante la Fiscalía por las acusaciones que hizo contra Verónica Alcocer

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Eva Ferrer empieza a rendir declaración jurada ante la fiscalía de Colombia de manera virtual desde España donde se encuentra, se trata de la exasesora y antigua amiga de la exesposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer. Eva Ferrer quien acusó a la exprimera dama de Colombia de traficar drogas y de dinero desde y hacia Venezuela haciendo uso de aviones oficiales en 2023, esta es la cuarta citación que la fiscalía colombiana le hace, pero es la primera vez que se presenta, Ferrer no se presentó el 27 de agosto, ni el 29 de septiembre, ni el 14 de octubre. Esta citación se deriva de una denuncia del representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, a las acusaciones contra Alcocer se investigan en una indagación paralela; sin embargo, su defensa espera que se le pregunte sobre eso. Ahora deberá ratificar bajo juramento lo que ya dijo a los medios de comunicación.

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