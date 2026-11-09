Cilia Flores habría sufrido un infarto leve en prisión, estaría perdiendo peso y habría perdido 2 dientes, según The New York Times

El medio The New York Times publicó que Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro quien está recluida en una prisión federal de Brooklyn desde que fue sacada de Venezuela el pasado 3 de enero, habría sufrido un infarto débil. La mujer, acusada de haber torturado a prisioneros políticos con prácticas terribles, alega estar sufriendo complicaciones de salud bajo la atención de un estado de derecho en el que los reclusos son atendidos conforme a la ley. El medio también aseveró, recogiendo versiones de fuentes de la defensa, que Flores ha perdido alrededor de 11 kilos y dos muelas.