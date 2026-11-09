La NASA abre convocatoria para reclutar a la nueva generación de astronautas que vivan en la primera base permanente en la Luna

La agencia espacial norteamericana (NASA) comenzó el sábado el proceso de reclutamiento de astronautas para seleccionar a los futuros residentes de la base que los Estados Unidos proyectan construir en la Luna, una infraestructura concebida para sentar los cimientos de las subsiguientes misiones tripuladas hacia Marte.

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El lanzamiento de esta nueva convocatoria se oficializó en el marco de la exposición aeroespacial MAX POWER, celebrada en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, donde la institución destacó la urgencia de preparar a la vanguardia de exploradores encargados de operar en entornos extraterrestres.

“Las personas que seleccionemos podrían caminar sobre la Luna, vivir y trabajar en la base lunar, y ayudar a ser pioneras en los sistemas y operaciones que, en última instancia, llevarán tripulaciones a Marte”, sostuvo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, mediante un comunicado oficial.

El proceso de postulación permanecerá abierto a través de los canales digitales institucionales de la agencia hasta el próximo 3 de diciembre, con la previsión de concretar la selección definitiva a finales de 2027. Esta etapa sucederá a la última campaña ejecutada en 2024 y se alinea con los avances del programa Artemis para consolidar una presencia humana sostenible.

Para integrar el cuerpo activo de la agencia que actualmente cuenta con 32 especialistas, los aspirantes deben cumplir con requisitos rigurosos, tales como ostentar la ciudadanía norteamericana, poseer un título de posgrado en disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería o matemáticas (STEM), y superar estrictos exámenes médicos y de pilotaje especializado.

La agencia espacial contempla el envío de astronautas a misiones de dificultad progresiva en las inmediaciones del polo sur lunar para explorar la mayor extensión del satélite natural lograda hasta la fecha. Este ambicioso plan forma parte del programa Artemis, que en abril pasado concretó el envío de la primera tripulación en alcanzar la órbita lunar en más de 50 años.

Como parte complementaria de esta estrategia, la NASA anunció el envío de un nuevo vehículo explorador impulsado con energía nuclear, construido con componentes similares a los utilizados en artefactos enviados a Marte, con el fin de acondicionar el terreno para el establecimiento de la primera base lunar.