La Luna tendrá un protagonismo especial en el cielo de noviembre. Este martes 24, el satélite natural llegará a su fase llena mientras se está relativamente cerca de la Tierra, una coincidencia que va a dar lugar a la llamada Superluna del Castor, uno de los fenómenos astronómicos destacados del mes.

La astrónoma Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas, detalló la particularidad de este evento. “Esta Luna del Castor es especial porque en esta ocasión coincidirá con una superluna, lo que nos permitirá disfrutar más del fenómeno”, según declaraciones recogidas por El Heraldo de España.

La fase llena sucederá a las 9:53 de la mañana, hora colombiana. Para ese momento, la Luna estará cerca de 360.768 kilómetros de nuestro planeta, una distancia menor que el promedio.

Pese a que el instante exacto de la fase llena se va a producir en el día, el fenómeno podrá apreciarse en la noche del martes e igualmente en las jornadas cercanas.

Se recomienda observar la Luna cuando aparezca en el horizonte oriental, luego de la puesta del Sol. En Bogotá, su salida está prevista para las 5:50 de la tarde del martes, aunque el horario puede variar según la ubicación.

Gómez de igual forma explicó que “se podrá ver desde toda España y el mejor momento para contemplarla será al anochecer”.

Pero esa recomendación está referida a España, el principio de observación además sirve para Colombia y Venezuela: buscar un horizonte despejado al momento de la salida lunar.

La experta añadió que “se puede ver a simple vista, no es necesario ningún telescopio ni gafas especiales”. Por esta razón, quienes quieran disfrutar del fenómeno solo requieren de encontrar un lugar con poca contaminación lumínica y sin obstáculos que bloqueen la vista.

El nombre proviene de antiguas tradiciones de Norteamérica. La luna llena de noviembre coincidía con la época en la que los castores alistaban sus refugios y almacenaban alimento para el invierno. La denominación estuvo en los calendarios populares y aún se usa para identificar esta fase lunar.

La superluna ocurre en el momento que la Luna llena coincide con una posición cercana al perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra. Según los cálculos astronómicos, en esta ocasión podrá verse al menos un 6,5 % más grande y un 13,5 % más brillante que una luna llena habitual.

La NASA incluye el 24 de noviembre entre las fechas resaltadas para la observación del cielo de este mes.