Fiscalía de Perú abrió investigación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito debido a que no habría declarado relojes Rolex

La Fiscalía de Perú informó que abrió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito debido a que la mandataria habría omitido declarar unos relojes de la marca Rolex.

El organismo indicó por medio de un comunicado del Ministerio Público que ordenó “diligencias preliminares contra Dina Boluarte, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”.

Por su parte, el fiscal interino Juan Carlos Villena es quien estaría a cargo de la investigación contra la mandataria que se inició luego de que el jueves pasado el medio local La Encerrona publicara una serie de fotos de Boluarte usando los lujosos relojes.

Dicho medio indicó en su reportaje que desde que Boluarte asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente, Pedro Castillo, y como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021, ha usado varios relojes de la marca Rolex en diversas actividades oficiales.

El período analizado por el programa va hasta diciembre de 2022, mes en que asumió la presidencia.

Tras el reportaje, Boluarte se pronunció al respecto la semana pasada diciendo que se trata de un reloj "de antaño" y que es producto de su "esfuerzo", ya que trabaja desde los 18 años.

"El artículo en particular es de antaño. Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano", declaró Boluarte, de 61 años, el pasado viernes.

Sin embargo, Henry Shimabukuro, exasesor de Pedro Castillo e investigado por financiar la campaña de Dina Boluarte, calificó de “mentirosa” a la mandataria por decir que su reloj es de “antaño” cuando no está consignado en la declaración de bienes que todos los funcionarios están en la obligación de hacer.

Durante una entrevista con el programa Ecos Latinos, el empresario señaló: “No soy tan especialista, pero me doy cuenta de la alta gama de ese reloj. Ese reloj se manda a hacer, es nuevo. En la época de la campaña, ella no tenía nada. Incluso, la terma de su casa se le malogró y me pidió las facilidades para ayudarla”.

“En campaña, ella andaba con un reloj de plástico (…) Todos hemos visto ese reloj. El giro que ha tenido es enorme”, añadió.

Esta no sería la primera investigación de la Fiscalía contra Boluarte, pues el organismo ya tenía una investigación contra la mandataria por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves", en un caso abierto el año pasado por la muerte de más de 50 ciudadanos "durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023".

Sobre este caso, Dina Boluarte fue interrogada por primera vez en marzo del 2023 en el marco de esa investigación.

Si resulta acusada en alguno de estos casos, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución.