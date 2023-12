Investigación apunta a un tercer implicado en la muerte de Canserbero

La investigación sobre la muerte del rapero venezolano Tirone González, Canserbero, arroja que hay otro vinculado en el caso. Este jueves, el fiscal general Tarek William Saab informó que identificaron un tercer sospechoso implicado en el fallecimiento del cantante y su amigo Carlos Molnar.

Saab reiteró que tanto Natalia y Guillermo Améstica, ya imputados, al tiempo que no descartó la participación de más personas en el suceso.

"Está identificada con nombre y apellido. Obviamente, podría haber más, pero por el momento tenemos tres".

Explicó que el sospechoso no fue tomado en cuenta en la investigación de 2015 ni su nombre quedó reflejado en el expediente. Además, que entre los nuevos testigos, que también fueron obviados por quienes iniciaron las averiguaciones en ese entonces, existe una persona que declaró que, al momento de levantar el cadáver, Canserbero no tenía los pies llenos de sangre. Esta declaración se analiza, ya que en la primera versión se habla de que el rapero asesinó a su amigo Carlos Molnar con 17 puñaladas y luego se suicidó.

El Ministerio Público destaca que los hermanos Améstica están bajo arresto domiciliario tras ser imputados por los delitos de presunta obstrucción a la justicia y falsa atestación.

"Los psiquiatras que los entrevistaron determinaron que ocultaban información y actuaban como encubridores", indicó.

Actualmente la Fiscalía interroga a dos nuevos testigos que tampoco fueron incluidos en la primera investigación.

El pasado 23 de noviembre se llevó a cabo en el cementerio Metropolitano de Maracay, estado Aragua, la exhumación del cuerpo del cantante.

¿Qué se encontró en la tumba?

El director de Homicidios publicó los siguientes hallazgos:

Se ubicó solo la osamenta con ausencia de tejidos blandos

Se verifico fractura craneal

Se verifico fractura del maxilar inferior.

Se verifico fractura cervical y toráxica

Fractura de arcos costales derechos y

Fractura de codo derecho

Las lesiones descritas son compatibles con caída de altura:

No obstante, por ahora, no puede señalarse si hubo o no fuerza mecánica.

Los expertos lograron establecer Canserbero presentaba diversas lesiones contusas que no fueron explanadas en el protocolo de autopsia, tales como:

Fractura en su maxilar derecho y fractura en ambas extremidades superiores.

Su tumba se ha convertido en santuario para sus seguidores que le cantan, llevan flores y recuerdos para conmemorar el legado musical que ha aportado al género.

Curiosos y periodistas se acercaron a varios metros del cementerio para intentar ver lo que estaba ocurriendo en su tumba.