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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Argentina

Justicia argentina desestima causa contra Milei y su hermana por supuesta criptoestafa

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Javier Milei y Karina Milei - Foto: EFE
Javier Milei y Karina Milei - Foto: EFE
La investigación, que supuso un episodio político particularmente delicado para el presidente, buscaba determinar si existió una maniobra coordinada con participación del mandatario.

La justicia argentina desestimó este viernes la causa contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, por una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA en 2025.

En febrero de ese año, Milei difundió en X un proyecto de criptomoneda, llamada $LIBRA, y borró el tuit poco después. Entretanto, la desconocida moneda subió su valor y luego se desplomó, lo que provocó pérdidas de al menos 100 millones de dólares a inversores locales y extranjeros.

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Milei negó entonces haber promovido la criptomoneda y explicó que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto".

Las denuncias sostienen que un pequeño grupo de operadores obtuvo ganancias millonarias mientras otros miles sufrieron pérdidas ante el desplome.

La investigación, que supuso un episodio político particularmente delicado para el presidente, buscaba determinar si existió una maniobra coordinada con participación del mandatario.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consideró este viernes que "los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal", según la resolución.

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Tras el fallo, Milei escribió en X: "¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?".

El mandatario dijo que la causa fue "utilizada políticamente" y apuntó a "los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones".

El fallo también sobresee a otros nueve investigados, entre ellos el estadounidense Hayden Davis, uno de los impulsores de la moneda. Ninguno fue citado a declarar.

El juez sostuvo que las pérdidas de los inversores y la sucesión de una subida y un desplome del precio no bastaban para acreditar una estafa, sin pruebas de un engaño "penalmente relevante".

Tampoco consideró probado que Karina Milei hubiera recibido pagos por facilitar reuniones de los empresarios que impulsaron el token con el presidente, como se había denunciado.

"Facilitar un contacto o contribuir a la organización de un encuentro no equivale, sin más, a vender influencia", escribió el juez.

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, centro), que presidió la comisión del Congreso creada para investigar el caso, consideró que el fallo es consecuencia de "una clara operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad para Milei y todos los organizadores de la estafa".

El fallo también cita el rechazo en septiembre de una demanda colectiva en primera instancia contra los impulsores de $LIBRA en Nueva York por "defectos jurídicos" en la presentación.

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