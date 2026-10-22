Fijan fecha en la que tribunal de Argentina emitirá veredicto en el juicio por muerte de Maradona

La justicia de Argentina emitirá el 22 de diciembre su veredicto en el juicio por la muerte de Diego Maradona, al cabo de seis meses de audiencias y tras las palabras de una hija del ídolo, quien clamó justicia para su padre.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

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El deceso se produjo en una internación domiciliaria en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía.

"Quiero pedirles que mi papá tenga la justicia que se merece", dijo la hija mayor del exfutbolista, Dalma Maradona, ante el tribunal que juzga a siete profesionales de la salud por la muerte del exfutbolista.

El juicio, que comenzó en abril, tuvo 51 audiencias y declaraciones de más de 70 testigos.

El presidente del tribunal, Alberto Gaig, cerró el proceso al anunciar entre lágrimas que el veredicto y las eventuales sentencias tendrán lugar "el día 22 de diciembre del 2026" a las 12H00 locales (15H00 GMT).

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Antes, Leopoldo Luque, el médico personal de Maradona y principal imputado, se dirigió al estrado para reafirmar su inocencia y lamentar la muerte del Diez: "Me dolió, me va a doler siempre".

La fiscalía pidió entre 4 y 12 años de prisión para seis de los siete imputados por homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del exfutbolista.

A su vez pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.

"Al no existir una acusación sostenida por las partes acusadoras corresponde absolver a Pedro Pablo Di Spagna", sentenció este jueves Gaig.