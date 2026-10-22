NTN24
Jueves, 22 de octubre de 2026
Jueves, 22 de octubre de 2026
Caso Maradona

Fijan fecha en la que tribunal de Argentina emitirá veredicto en el juicio por muerte de Maradona

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Diego Armando Maradona-Foto: EFE
Diego Armando Maradona-Foto: EFE
Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

La justicia de Argentina emitirá el 22 de diciembre su veredicto en el juicio por la muerte de Diego Maradona, al cabo de seis meses de audiencias y tras las palabras de una hija del ídolo, quien clamó justicia para su padre.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

o

El deceso se produjo en una internación domiciliaria en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía.

"Quiero pedirles que mi papá tenga la justicia que se merece", dijo la hija mayor del exfutbolista, Dalma Maradona, ante el tribunal que juzga a siete profesionales de la salud por la muerte del exfutbolista.

El juicio, que comenzó en abril, tuvo 51 audiencias y declaraciones de más de 70 testigos.

El presidente del tribunal, Alberto Gaig, cerró el proceso al anunciar entre lágrimas que el veredicto y las eventuales sentencias tendrán lugar "el día 22 de diciembre del 2026" a las 12H00 locales (15H00 GMT).

o

Antes, Leopoldo Luque, el médico personal de Maradona y principal imputado, se dirigió al estrado para reafirmar su inocencia y lamentar la muerte del Diez: "Me dolió, me va a doler siempre".

La fiscalía pidió entre 4 y 12 años de prisión para seis de los siete imputados por homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del exfutbolista.

A su vez pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.

"Al no existir una acusación sostenida por las partes acusadoras corresponde absolver a Pedro Pablo Di Spagna", sentenció este jueves Gaig.

Temas relacionados:

Caso Maradona

Juicio

Argentina

Justicia

Buenos Aires

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así funciona el CCOES, el comando que logra éxito total contra 'narcocriminales' en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Me preocupa que esto pase en medio de unas elecciones”: experto tras detención de Luisa González

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“El Sebin y DGCIM tiene unidades activas en la frontera por alerta de una posible llegada de María Corina Machado”: teniente Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

¿Existen pruebas compartidas entre EEUU y Ecuador de las acusaciones de Noboa contra Petro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Polémica salpica al gobierno Petro: Cirujanos plásticos habrían ingresado a cárceles para hacerle un procedimiento estético a alias Pichi

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
La cabeza de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez-Foto: EFE
TSJ

Designan 12 representantes de la sociedad civil para Comité de Postulaciones del TSJ ¿Quiénes son?

Ejército de Colombia - Fotos: AFP y X: @COL_EJERCITO
Ejército de Colombia

Así funciona el CCOES, el comando que logra éxito total contra 'narcocriminales' en Colombia

ELN - Foto AFP/ Neftalí Riascos Alegría alias "Marcos Pacífico" - Redes sociales
ELN

Criminal siniestro: así es el cabecilla del ELN "Marcos Pacífico", quien habría sido abatido tras fuerte bombardeo

Marchas en Venezuela - Foto: AFP
Movilizaciones

A una sola voz: el pueblo venezolano se manifestó en las calles exigiendo convocatoria a elecciones

Abelardo de la Espriella/ ELN - Fotos AFP
ELN

Quirúrgico y contundente: así fue el bombardeo de De la Espriella al ELN que habría abatido a cabecilla de esa organización terrorista

Más de Judicial

Ver más
Imágenes de la extradición de alias Araña: así fue el gigantesco operativo desplegado en Bogotá para su traslado a Estados Unidos
Colombia

Imágenes de la extradición de alias Araña: así fue el gigantesco operativo desplegado en Bogotá para su traslado a Estados Unidos

Autoridades de Chihuahua - Foto de referencia: EFE
Fiscalía

Acusan a exfiscal de poner a México en riesgo de una invasión por parte de EE. UU. tras operación antidrogas

Discoteca Jet Set | Foto: AFP
República Dominicana

Dueños de discoteca colapsada en República Dominicana afrontan hasta 20 años de cárcel

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella confirma la captura de siete narcotraficantes requeridos en extradición por EE. UU.: estas son las imágenes del megaoperativo

Iván Duque - EFE
Iván Duque

Expresidente Iván Duque respaldó al general Jorge Luis Vargas tras anunciar acciones legales contra Gustavo Petro: “Un héroe de Colombia”

Disturbios por las redadas contra migrantes en Estados Unidos - Foto AFP
Estados Unidos

Madre de migrante venezolano baleado por ICE pide que sea operado de manera urgente

Cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Delcy Rodríguez

La dictadura de Delcy Rodríguez reconoce que ha usado la ley del odio para reprimir: pide reforma

Protestas en Francia - AFP
Francia

Donald Trump asegura que Francia está en "llamas" y "destrozada" por la inmigración: "Cierren sus fronteras"

Marea ante el paso del huracán Rachel-Foto: EFE
Huracán Rachel

Huracán Rachel se intensifica a categoría 3 en México: hay alerta por deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones

Homenaje a víctimas de los terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto

Emotivo homenaje a las víctimas de los terremotos en Venezuela tras cumplirse 100 días

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023