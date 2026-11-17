El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció con contundencia sobre un reciente caso de racismo que se hizo que se presentó en Cali y que, rápidamente, se hizo viral en las redes sociales.

De la Espriella advirtió que el racismo y la discriminación no tienen cabida en Colombia.

“Rechazo con absoluta contundencia las agresiones verbales y los actos de discriminación racial contra una auxiliar de nuestra Policía Nacional en Cali”, expresó el mandatario.

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El presidente colombiano advirtió que ninguna mujer, y “mucho menos quien porta con honor el uniforme y sirve a los colombianos, tiene por qué soportar humillaciones, insultos ni agresiones por su color de piel”.

“He dispuesto que nuestra auxiliar reciba todo el acompañamiento psicológico y jurídico necesario, y que se adelanten las acciones correspondientes para que los responsables respondan ante la justicia”, aseveró el jefe de Estado.

Sobre el final de su mensaje en solidaridad con la agente víctima de racismo el mandatario expresó que en “Colombia nadie puede sentirse con derecho a humillar a otro por su raza, su origen o su condición”.

“La dignidad humana se respeta, nuestras mujeres se respetan y nuestros uniformados se respetan. ¡No vamos a tolerar el racismo, la discriminación ni ninguna forma de violencia contra nuestras mujeres!”, anunció.

El caso quedó registrado en una grabación que muestra a un hombre lanzar duros insultos y con una agresividad desbordada contra una mujer de la policía.

La mujer, casi que resignada y avasallada por los insultos del hombre cuyo rostro no se ve en el video, solo sonrió ante la violencia de las palabras del desmedido agresor.