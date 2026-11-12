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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Tiroteo

Varias personas heridas tras tiroteo en un gimnasio cerca de la Casa Blanca en Washington

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Casa Blanca / Foto: AFP
El departamento de policía de Washington informó en X que su equipo de respuesta de emergencia se encontraba en el lugar de un "tiroteo activo" en la exclusiva zona de Logan Circle, en la capital del país.

La policía informó este jueves sobre un tiroteo en el centro de Washington, donde, según un funcionario local, "varias personas" resultaron heridas de bala en un gimnasio.

El departamento de policía de Washington informó en X que su equipo de respuesta de emergencia se encontraba en el lugar de un "tiroteo activo" en la exclusiva zona de Logan Circle, en la capital del país.

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Posteriormente, la policía declaró que el incidente había provocado una "situación de barricadas" e instó a los residentes a evitar la zona, que se encuentra aproximadamente a una milla al norte de la Casa Blanca.

Brooke Pinto, miembro del Consejo Municipal de Washington D.C., dijo que el tiroteo, que tuvo lugar durante la hora punta de la mañana y provocó una gran respuesta policial, ocurrió dentro y fuera de un gimnasio y que "varias personas" resultaron heridas de bala.

Según The Washington Post, la policía afirmó que al menos cinco personas resultaron heridas.

En el lugar del tiroteo se podía observar a varios organismos encargados de hacer cumplir la ley, y helicópteros policiales sobrevolaban la zona.

Algunos residentes estaban siendo evacuados de la zona por la policía, mientras que a otros se les instaba a permanecer en sus casas.

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El diario Washington Sun citó a un miembro del gimnasio VIDA Fitness, quien afirmó que se encontraba en una cinta de correr en las instalaciones cuando comenzó el tiroteo.

Michael Carney dijo que escuchó un "estallido" y luego vio a alguien en el suelo del gimnasio que había recibido un disparo en la cabeza.

"Todo el mundo se escondía detrás de las macetas y cosas así", declaró Carney a The Sun.

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