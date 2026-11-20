El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cumplió la promesa que le había hecho a la pequeña Helena y a su familia, quienes perdieron su vivienda durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

El mandatario les entregó un nuevo apartamento, como lo prometió, en un evento que se realizó en Cali, casi tres meses después de la emergencia.

“En Cali, una vez más, cumplí mi palabra. Hoy le entregué su nuevo hogar a Helena, una niña que, durante un evento anterior, se me acercó para pedirme una casa para su familia”, indicó el presidente.

La historia de la menor conmovió al mandatario durante un encuentro anterior, cuando se le acercó para pedirle una casa para su familia. Desde entonces, el jefe de Estado se comprometió a ayudarlos para que pudieran recuperar su hogar.

Sin embargo, detrás de esta historia hay un hecho que llamó especialmente la atención: los padres de Helena también estuvieron en la primera línea de atención durante la tragedia. Su madre trabaja en la Cruz Roja y su padre pertenece al Cuerpo de Bomberos, por lo que ambos se dedicaron a ayudar a otros damnificados, pese a haber perdido su propio patrimonio.

Durante la entrega, el mandatario recorrió el inmueble junto a la familia y compartió la reacción de la pequeña al descubrir su nueva habitación. "¡Oh, mi cama!", expresó Helena al encontrarse con su nuevo cuarto.

A través de su cuenta de X, De la Espriella destacó el compromiso de sus padres y aseguró que, a pesar de perder su hogar, pusieron la vocación de servicio primero.

“Sus padres son verdaderos héroes. Desde la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, a pesar de haber perdido su propio hogar, pusieron por encima de su dolor la vocación de servicio y se dedicaron a ayudar a sus hermanos caleños”, aseveró.

El apartamento fue entregado completamente dotado, en una gestión del Gobierno nacional junto con la constructora Marval.

La entrega se conoce después del balance presentado por el Ejecutivo el pasado 15 de noviembre sobre la atención a los afectados por el terremoto.

Según las cifras divulgadas, se han autorizado 343.513 millones de pesos para atender la emergencia, de los cuales más de 35.000 millones corresponden a beneficios económicos individuales para soluciones habitacionales.

El mandatario reiteró que continuará con el proceso de reconstrucción hasta que las familias afectadas puedan recuperar sus viviendas.