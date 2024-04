Legislatura de Buenos Aires pide que no se normalice la tortura en Venezuela

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró como una de interés para la promoción de los derechos humanos en la capital de Argentina al museo itinerante de memoria histórica "Realidad Helicoide", una experiencia de realidad virtual creada por el exprisionero político sobreviviente de este centro de torturas Víctor Navarro.

Los legisladores entregaron el reconocimiento durante una jornada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. "Este museo virtual permite tener una pequeña dimensión de las atrocidades y las cosas horrendas que se viven en aquel lugar (El Helicoide) que iba a ser uno de los shopping más lindos de América y terminó siendo la cárcel de los presos políticos, los periodistas o los dirigentes estudiantiles que no piensan como esa dictadura", dijo el diputado porteño Claudio Romero.

"En Venezuela la tortura es una política de Estado. Maduro es un torturador, que comete crímenes de lesa humanidad. No podemos normalizar la tortura. En Venezuela cualquiera que piense distinto puede ser torturado. Pidamos que liberen a todos los presos políticos y que cierren todos los centros de tortura que hay en Venezuela", manifestó Navarro, quien estuvo preso ocho meses en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en el año 2018.

"A mí, mientras estuve preso, me pusieron una pistola en la boca, cargada y desbloqueada, me arrodillaron y yo tenía que decirle al oficial que tenía miedo y tenía que pedirle perdón. Me golpearon infinidad de veces. Estuve cuatro días desaparecido y le decían a mi mamá que me buscara en la morgue. Y esto sigue pasando hoy en Venezuela", relató el joven.

En el evento también participó el exprisionero político Francisco Márquez, quien en el año 2016 estuvo detenido en cuatro cárceles diferentes en Venezuela. Denunció que "los métodos de tortura son asfixias con bolsas plásticas, utilizan electricidad, arrancan uñas, amenazan con violación a familiares, hacen todo tipo de cosas que uno pensaba que habían quedado en esta región con las dictaduras de otro siglo".

Justicia internacional

La activista Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), consideró fundamental la presión internacional para que cesen estas prácticas inhumanas y que Venezuela pueda recuperar la democracia y que haya justicia para las víctimas. En este sentido, destacó la importancia de la investigación penal abierta por la Justicia Federal argentina en contra del régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. "Argentina es uno de los pocos países donde existe la jurisdicción universal sin ningún tipo de limitaciones y se puede enjuiciar crímenes cometidos en otros territorios contra ciudadanos de otras nacionalidades", resaltó.

Al respecto, el presidente del FADD y ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, afirmó que "en Argentina los tiranos no son bienvenidos y vamos a ir por ellos. Vamos a presionar con todos los elementos que nos dé la ley para que sean llamados a indagatoria en la Argentina Nicolás Maduro y Diosdado Cabello", enfatizó Wolff, quien fue uno de los impulsores de la denuncia por la que se abrió la investigación contra el régimen chavista en la Justicia argentina.

Finalmente, el activista Charbel Najm, vicepresidente de la ONG Alianza por Venezuela, recordó que la violación de derechos humanos en su país es "multidimensional", que además de las torturas, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias o las ejecuciones extrajudiciales, también incluye la vulneración de derechos básicos como la alimentación o tener acceso al agua o la electricidad; y también el cercenamiento de derechos políticos, como ocurrió recientemente con inhabilitación de la candidata presidencial unitaria de la oposición venezolana, María Corina Machado, y el bloqueo de la candidatura que la sustituiría, la profesora Corina Yoris; además de las limitaciones impuestas para la inscripción de los venezolanos en el exterior en el padrón electoral.