Madre desesperada busca a su hija politóloga: La detuvieron saliendo de Venezuela en medio de ola de persecución

La madre de la politóloga Edni López, detenida en Maiquetía cuando viajaba con unas amigas de vacaciones a Argentina, denunció ante la Fiscalía General que su hija fue víctima de desaparición forzada.

Cuando hizo el chequeo en migración, los funcionarios le informaron a la joven que su pasaporte estaba anulado y esto fue lo único que alcanzó a decirle a la madre, quien comenzó una búsqueda desesperada que inició en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Allí solo pudo investigar que no abordó el vuelo, y empezó a pedir a sus amistades que la llevaran a los módulos policiales para confirmar lo que en estos momentos de conmoción se ha tipificado como un patrón: los activistas de derechos humanos están siendo apresados.

Tras varios días de intensa búsqueda y súplica, le informaron que estaba en un comando (que se negó a revelar por seguridad) y allí pudo ver cómo era sacada supuestamente a un tribunal en La Guaira para ser imputada por terrorismo.

La joven es politóloga graduada en la UCV, activista de los derechos humanos y profesora.

Las declaraciones de su madre, una maestra venezolana, se dieron este martes frente a la Fiscalía General. Angustiada y temblorosa ante la prensa, aprovechó para pedir por la libertad plena de Edni, diabética y bajo tratamiento médico permanente.

"Mi hija es una profesional, politólogo de la UCV, hizo su maestría en programas sociales humanitarios, es poeta, alegre, mi hija no es un número de cedula, es una buena persona, y la reconocieron hace poco como una de las cien mujeres que trabaja por el pais, honorable, de cualquier cosa que le acusen es inocente, tiene la sensibilidad para ayudar a otros. Me dijeron que no la han golpeado, pero ¿que la detengan y ni me informen?, si no me pongo a buscarla no la consigo, nadie me da razón, ¿cómo me hacen eso a mí?, a una madre. No tienen idea del dolor que uno siente".