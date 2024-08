Caracas y Carabobo encabezan la lista con más detenidos en la última semana en Venezuela

Para las 8 de la mañana de este 6 de agosto y una semana después de las votaciones del 28 de julio, la cifra de detenidos en el marco de las protestas contra el fraude que maneja la organización Foro Penal es superior a las mil.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

"Detenciones verificadas ocurridas desde el 29 de julio hasta el 6 de agosto 8am: 1.102 detenciones", de esas más de mil detenciones hay 100 adolescentes y 5 indigenas.

VEA TAMBIÉN Foro Penal confirma 429 detenidos y 11 fallecidos en Venezuela desde que iniciaron las protestas contra Maduro por "resultados" del CNE o

En este balance, el grupo de abogados que ofrece apoyo legal gratuito a las víctimas de detención arbitraria, también ha sufrido acoso, ya que uno de sus abogados quedó detenido al ejercer la defensa de varias personas.

Se trata del abogado abogado y defensor activo del Foro, Kennedy Tejeda, quien quedó a la orden de los tribunales con competencia en Terrorismo de la ciudad de Caracas, tras defender a los detenidos de Carabobo, el estado con más número de casos.

También la defensora de derechos huamnos y trabajadora humanitaria, Edni López, desapareció en el aeropuerto de Caracas el 4 de agosto.

VEA TAMBIÉN La Unión Europea le pidió al régimen de Maduro cesar “la campaña de intimidación judicial” contra opositores venezolanos o

"Exigimos a las autoridades que la liberen inmediatamente y mientras esto ocurre que tenga acceso a sus abogados y tratamientos médicos", escribió Amnistía Internacional.

En su rueda de prensa de los lunes, Diosdado Cabello, jefe del PSUV, dijo que las personas detenidas "están siendo presentadas y procesadas por actos de terrorismos y crímenes de odio".

"Estamos obligados a bloquear el camino del fascismo, lo haremos, no nos van a detener amenazas, que nos van a sancionar, no, no nada de eso nos va a perturbar en la decisión que tenemos de que en Venezuela haya justicia", sentenció.