"Un pontífice que no solamente va a refrescar la Iglesia, también va a abrir una gran puerta a la sociedad": Daniel Londoño sobre palabras de León XIV por los periodistas detenidos

El recién elegido papa de la Iglesia católica, León XIV, envió un contundente mensaje por la libertad de los periodistas encarcelados en el mundo. Durante su primera audiencia general ante los medios de comunicación, el máximo jerarca de los católicos pidió que todos los reporteros presos en razón de su oficio sean liberados de manera inmediata.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el teólogo católico y filósofo Daniel Londoño se refirió a la postura del sumo pontífice respecto a distintas situaciones en el mundo, más allá del mundo religioso.

“Estamos ante un pontífice que no solamente va a refrescar la Iglesia sino que también va a abrir una gran puerta a la sociedad, a la cultura, a la política, al diálogo y al encuentro”, señaló.

En cuanto a la situación de los periodistas encarcelados, Francy Fernández, esposa del periodista venezolano Carlos Julio Rojas, aseguró que las palabras del papa en tan poco tiempo ejerciendo el cargo muestran su clara postura frente a dicha cruda realidad.

“Informar no es delito y es importante para una sociedad estar informada… Hoy en Venezuela no se respetan los derechos de ellos... Por ser periodistas no deben ser perseguidos, no deben ser encarcelados… Se forman para ser críticos y por ser críticos no pueden ser perseguidos… Celebro lo que dijo el papa porque es la máxima autoridad en la Iglesia católica y, de una u otra forma, el mensaje llega”, acotó.

A su turno, Odalis Legrá Castellanos, esposa de un periodista preso bajo la dictadura de Cuba, aseguró que se trata de un anuncio muy positivo para la situación de los comunicadores presos como es el caso de su ser querido, Yeris Curbelo.

“Estas personas están en prisión injustamente”, sentenció.