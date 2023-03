Maduro dice estar indignado por el caso de corrupción en Pdvsa

Tras la difusión de imágenes donde se mostraron con uniformes naranjas a los detenidos por la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Nicolás Maduro, expresó estar indignado por la situación que involucra a un número importante de funcionarios ligados al chavismo y a Tareck El Aissami.

Hasta la fecha hay 25 personas arrestadas (14 funcionarios y 11 empresarios), además otras 11 se encuentran prófugas.

El mandatario destacó que tomará todas las acciones legales necesarias para castigar el saqueo a la nación.

Yo no me pongo triste, no tengo tiempo para eso (…) voy a actuar hasta la profundidad más grande que pueda llegar como presidente, y voy a actuar contra estos bandidos que han robado a un pueblo.